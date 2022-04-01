«التضامن» تحتفل بيوم اليتيم لرسم البسمة على وجوه الأطفال في دمياط

نظمت جمعيات كفالة اليتيم بمختلف أنحاء محافظة دمياط، عدة احتفاليات بالأطفال بمناسبة يوم اليتيم الذي يوافق الأول من أبريل .

شهدت احتفالية يوم اليتيم والتي نظمتها جمعية كفالة اليتيم برأس البر العديد من الفقرات الفنية، والاستعراضية لرسم البسمة على وجوه الأطفال، كما تم خلال الاحتفال توزيع وجبات مطهية، وحلويات، وعصائر على الأطفال، في جو من المرح والسعادة، وتنظيم عدد من الفقرات والأنشطة الترفيهية على مدار اليوم، كما حضر عدد كبير من بعض الأسر، للمشاركة مع الأطفال في احتفالية يوم اليتيم 2022 وتقديم الهدايا لهم.

كما نظمت جمعية كفالة اليتيم بالشيخ درغام الجديدة، احتفالية كبرى، من أجل رسم البهجة على وجوه الأطفال في عيدهم.

وشهدت احتفالية جمعية كفالة اليتيم برأس البر عددا من الفقرات والأنشطة الترفيهية على مدار اليوم، كما حضر عدد كبير من بعض الأسر، للمشاركة مع الأطفال في احتفالية يوم اليتيم 2022 وتقديم الهدايا لهم.

رسم البسمة على وجوه الأطفال اليتامى

وقال حسام عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بدمياط، إن كافة الجمعيات التي تحتفل بيوم اليتيم يتم التجهيز له من أجل رسم البسمة على وجوه الأطفال اليتامى، كما أوصى رسول الله مشيرا إلى أن «يوم اليتيم» هو يوم إنساني من الدرجة الأولى تنظمه الجمعية تأكيدا على دور المجتمع.

دور الجمعيات في رسم البهجة على وجوه الأيتام

ولفت إلى أن الجمعيات الخيرية بدمياط لا يتوقف دورها على الأيتام فقط، ولكن يشمل خدمة المجتمع المحيط بها وتقديم خدمات إنسانية للمجتمع المحلي.

وأكد «عبد الغفار» في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنه حريص على المشاركة في كافة الاحتفالات التي تقيمها الجمعيات لأن هذا اليوم الخيري يأتي للترفيه عن الأطفال الأيتام، مشيرا إلى أن هذا اليوم يشتمل على الألعاب الترفيهية والرسومات المختلفة وفقرات فنية متنوعة.