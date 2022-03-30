توفير 110 آلاف رؤوس ماشية لـ761 مربيا ضمن إحياء مشروع البتلو في دمياط

حققت مديرية الزراعة بدمياط نتائج جيدة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، والخاصة بمراكز تجميع الألبان والري الحديث ومشروع إحياء البتلو وكارت الفلاح.

مراكز تجميع الألبان

وأوضح سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط لـ«الوطن»، أن المديرية حققت نتائج جيدة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، فبالنسبة لمراكز تجميع الألبان تم حصرها في حوالي 64 مركزا، وجاري حاليا تطوير 15 مركزا منها، وهناك متابعة مستمرة لهذا الأمر بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

مبادرة الري الحديث

أما بالنسبة لمبادرة الري الحديث في محافظة دمياط، أشار «عبد السميع» إلى ارتفاع عدد المساحات التي طُبقت المنظومة بها إلى حوالي 8000 فدان، سواء من خلال تأهيل المساقي أو الري بالتنقيط، وهناك إقبال من قبل المزارعين على المشاركة في المبادرة.

مشروع إحياء البتلو

وتطرق وكيل الوزارة إلى مشروع إحياء البتلو، إذ بلغ عدد الرؤوس التي تم توفيرها من خلال المبادرة حوالي 11010 رؤوس ماشية لحوالي 761 مربيا، بإجمالي قروض بلغت 190 مليون جنيه.

كارت الفلاح

وأكد وكيل وزارة الزراعة بدمياط، طباعة حوالي 50 ألف كارت من كارت الفلاح، تم توزيع حوالي 30 ألفا منها، وجاري توزيع باقي الكروت خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى توزيع الأسمدة من خلال المنظومة المميكنة لدعم المزارع.

وأشار إلى أن المديرية تبذل قصارى جهودها لتوجيه المزارعين لاستلام الكارت، حتى يتمكنوا من صرف الأسمدة.

12 مجمعا خدميا ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن المديرية تتابع كل المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بقرى مركز كفر سعد، من أجل تحقيق «حياة كريمة» تليق بالمواطن المصري، وهى المبادرة الأكبر من بين المبادرات التى تسعى لتحقيق آمال وطموحات الشعب الصرى خاصة سكان الريف.

وبدأت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أعمالها لتطوير قرى مركز كفر سعد بمحافظة دمياط من خلال انشاء 12 مجمعا للخدمات الزراعية، جار تنفيذ 10 مشروعات بنسبة تنفيذ 49.4%.