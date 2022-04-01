إقبال ضعيف على الأسماك في دمياط.. «البركة في البط واللحوم»

شهدت أسواق ومحلات الأسماك بمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، تراجعا في المعروض من كل الأنواع، ولم تتواجد سوى أنواع قليلة من أسماك المزارع السمكية والأسماك البحرية التي تُحفظ بالثلاجات، وذلك بسبب حلول شهر رمضان المبارك، حيث يفضل أبناء المحافظة تناول اللحوم وتحديدا البط في أول أيام الشهر الكريم.

وقال مجدي البداوي رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بدمياط، إنه جرت العادة على تناول اللحوم، وخاصة البط في أول أيام شهر رمضان في دمياط، ويظل الحال كذلك لمدة أسبوع، وهناك أماكن لا تطلب الأسماك على الإطلاق طوال الشهر الكريم.

وأوضح «البداوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تجار الأسماك في بعض المحافظات لا يطلبون أسماك نهائيا خلال شهر رمضان لتراجع الطلب عليه، بينما يزداد الطلب في موسم الصيف، وتقلل مطاعم المأكولات البحرية من الكميات المطلوبة في موسم الصيام بسبب ضعف الإقبال عليها وتفضيل أغلب المواطنين تناول اللحوم.

قلة المعروض من الأسماك بسبب شهر رمضان

وأشار رئيس شعبة الأسماك، إلى أن السوق وكل محلات الأسماك، لا يوجد بها سوى أسماك المزارع وتحديدا الشبار والطوبار وبكميات قليلة جدا، وكذلك الأسماك البحرية المخزنة بثلاجات الشوادر مثل الجمبري والكابوريا.

وتوقع «البداوي» زيادة المعروض من الأسماك بوفرة مع نهاية الأسبوع المقبل، موضحا أن الأسماك الموجودة حاليا بالأسواق زادت بنسبة 20% وستنخفض مع زيادة المعروض بنهاية الأسبوع المقبل، وستكون بأسعار مناسبة مع عودة أسطول الصيد بمدينة عزبة البرج إلى العمل بكامل طاقته.

المواطنون يفضلون تناول البط واللحوم

ويذكر أن أهالي المحافظة الساحلية، يفضلون تناول البط في أول أيام شهر رمضان وكذلك تناول باقي أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء في الأسبوع الأول من الشهر الذي من المنتظر أن يبدأ غدا وفقا للحسابات الفلكية.