وزير النقل يزور ميناء دمياط لمتابعة تنفيذ مشروعات تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة

زار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ميناء دمياط، حيث كان في استقباله اللواء وليد عوض، رئيس هيئة الميناء، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف الموانئ البحرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات.

وعقد وزير النقل اجتماعًا موسعا مع العاملين بالميناء، وفي بدايته قدم الوزير التهنئة لكل العاملين بالميناء بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه منذ توليه حقيبة النقل فقد تعهد أمام الرئيس والشعب المصري بأن تكون كل هيئات وقطاعات وزارة النقل في طليعة الهيئات بالدولة بأبناء تلك الهيئات وتسابقهم في العمل لخدمة المواطن المصري ومن خلال تطويرها وتحديثها ومنها ميناء دمياط أحد أهم الموانئ المصرية الذي يشهد تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة ضمن مخطط الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كل الموانئ البحرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات ولتعظيم الاستفادة من النقل البحري في إضافة عوائد مالية للاقتصاد القومي.

ضرورة العمل على زيادة الإيرادات

وأكد الوزير ضرورة العمل على زيادة الإيرادات بالميناء وزيادة حركة التداول وحركة الترانزيت مع تقليل المصروفات والالتزام التام بمواعيد الحضور والانصراف وقيام كل عامل بأداء المهام الموكلة إليه وفقا للتوصيف الوظيفي له، لافتا إلى ضرورة إتاحة بيئة عمل مناسبة للعاملين بالميناء، وأن الحافز لمن يستحق وبناء على ما يُقدم من عمل ووفقا للضوابط القانونية المحددة لذلك، كما أشار وزير النقل إلى ضرورة سرعة اعتماد تعديل اللائحة الخاصة بالميناء من كل الجهات المعنية وإتاحة كوادر جديدة مؤهلة بالميناء والدفع بها في المناصب القيادية بالميناء.

وأكد الوزير على استمرار تنفيذ كل المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها على الرغم من جائحة كورونا والأزمة العالمية والالتزام التام بنهو تلك المشروعات في مواعيدها المخططة.

كما اطلع الفريق مهندس كامل الوزير خلال زيارته للميناء، على معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها وأهمها مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقى بإضافة امتداد بطول 1565 مترا وكذا مشروع إنشاء حاجز أمواج غربى جديد بطول 5400 متر، بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي وتقليل معدلات الاطماء.

كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ مشروع محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بطاقة تداول 3.5 مليون حاوية مكافئة وأطوال أرصفة 1970 مترا وعمق 18 مترا وساحة خلفية 910 ألف متر مربع والتي ستساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط، في إطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجيستى المتكامل الذي سيحول الميناء إلى مركز تجاري عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط، ومن المنتظر الانتهاء منها آخر العام الحالي، كما تابع وزير النقل آخر مستجدات مشروع تعميق الممرالملاحى وحوض الدوران للوصول إلى عمق 18.5 متر، والذي من المنتظر الانتهاء منه نهاية العام الحالي.

ووجَّه الوزير بالعمل على مدار الساعة وتنفيذ كل المشروعات والالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهوها، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير كل الموانئ البحرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.