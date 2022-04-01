عاجل.. دار الإفتاء تعلن رسميا غدا السبت أول أيام شهر رمضان 2022

أعلنت دار الإفتاء المصرية رسميا، قبل قليل، أن غدا السبت 2 أبريل 2022 هو أول أيام شهر رمضان المبارك 1443 هجريا، بعد ثبوت رؤية الهلال شرعيا، وهي الرؤية التي توافقت مع الحسابات الفلكية.

أول رمضان 2022 في مصر

وقد استطلعت اليوم دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر رمضان 1443 هجريا وأكدت الدار أنه قد ثبت بِالعَيْن المجردةِ رؤية الهلال بعد غروب شمسِ يومِ الجمعة الذي يوافق 29 من شهرِ شعبانَ 1443 هجريا الموافقِ 1 مِن شهرِ أبريلَ لعامِ 2022 ميلاديا ، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

استطلاع هلال رمضان

وأعلنت الدار أن غدا السبت 2 أبريل 2022 هو الأول من شهر رمضان 1443 هجريا الموافق 2022 ميلاديا، في مؤتمر عقد اليوم بمركز الأزهر للمؤتمرات، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، ومحافظ القاهرة، ووزير الأوقاف، ووزير العدل، وعدد من قيادات الدولة وعلماء الأزهر الشريف.

الحسابات الفلكية لموعد رمضان في مصر

وبالإضافة إلى الرؤية الشرعية فقد ذهبت الحسابات الفلكية إلى أن غرة رمضان سيكون يوم السبت الموافق 2 أبريل الجاري، وقال الدكتور محمد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2022، يوم 1 أبريل الجاري، مؤكدا أنّ أول أيام شهر رمضان الكريم فلكيا، 2 أبريل.

وأوضح «القاضي» في تصريحات سابقة أنّ أول أيام رمضان 2022 في مصر، يتحدد من خلال الحسابات الفلكية التي يُعدها المعهد عن طريق الدراسات والأبحاث العلمية، وأنّ المعهد يستطلع أهلة الأشهر الهجرية في عدد من الأماكن على حدود المحافظات، مثل محطات الرؤية في القطامية، أو أعلى جبال سانت كاترين أو محافظة الوادي الجديد أو على الحدود.