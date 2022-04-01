بدأ الكثيرين من المهتمين بمشاهدة المسلسلات الدرامية في عام 2022 في البحث عن تردد قناة سي بي سي 2022 ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على CBC، حرصًا منهم على مشاهدة الحلقات الجديدة من تلك المسلسلات في موعدها، إذ تحرص القناة على بث وعرض عدد من المسلسلات المختلفة، سواء كانت بشكل حصري أو غير حصري، فضلًا عن مواعيد الإعادة الخاصة بتلك الحلقات على مدار اليوم.

وتسعى بوابة «الوطن» بشكل يومي لتقديم وتوفير ما يبحث عنه القراء والمتابعين، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تردد قناة سي بي سي 2022، ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على CBC، للراغبين في متابعة المسلسلات، وفق الصفحة الرسمية للقناة على «الفيسبوك»، والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة سي بي سي 2022

وجاء تردد قناة سي بي سي الجديد كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2022 على CBC

وتعرض قناة سي بي سي عددًا من المسلسلات المختلفة على شاشتها خلال الشهر الكريم، وجاءت مواعيدها كالتالي:

- مسلسل فاتن أمل حربي: من بطولة الفنانة نيللي كريم، ويذاع في تمام الساعة 7:35 مساء، ويعاد في تمام الساعة 12:40 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 10:15 صباحًا.

- مسلسل راجعين يا هوى: من بطولة الفنان خالد النبوي ويذاع في تمام الساعة 11:35 مساء، ويعاد في تمام الساعة 4:30 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 صباحًا.

- مسلسل ملف سري: من بطولة الفنان هاني سلامة، ويذاع في تمام الساعة 10:15 مساء، ويعاد في تمام الساعة 5:55 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3:45 مساء.

- مسلسل يوتيرن: من بطولة الفنانة ريهام حجاج وتوفيق عبدالحميد، ويذاع في تمام الساعة 6:15 مساء، ويعاد في تمام الساعة 7:15 صباحًا.

- مسلسل سوتس بالعربي: من بطولة آسر ياسين وأحمد داوود، ويذاع في تمام الساعة 9 مساء، ويعاد في تمام الساعة 2:05 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 8:45 صباحًا.