تردد قناة إم بي سي بوليود 2022.. شاهد أفلامك المفضلة

يبحث الكثير من محبي الأفلام والمسلسلات الهندية عن تردد قناة إم بي سي بوليود 2022، رغبة منهم في مشاهدة الأفلام المفضلة لديهم، والتي أصبحت ذات شعبية كبيرة في مختلف دول العالم خاصة البلدان العربية، وخلال الآونة الأخيرة لجأت العديد من القنوات الفضائية إلى تغيير التردد الخاص بها، ما جعل البعض يبحث عن التردد الجديد الخاص بالقناة.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم جميع الأشياء التي يبحث عنها المواطنون، نوضح من خلال هذا التقرير، تردد قناة إم بي سي بوليود 2022 على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، بعد تغييره إلى تردد آخر.

تردد قناة إم بي سي بوليود 2022

وتحرص قناة إم بي سي بوليود على عرض الكثير من الأفلام والمسلسلات الحديثة، والتي لم يمض على وجودها في السينما فترة كبيرة من الزمن، وتسعى دائما إلى بث المسلسلات والأفلام بتقنية الـHD، حرصا منها على جودة المحتوى المقدم، وجاء تردد قناة إم بي سي بوليود 2022، كالتالي:

تردد قناة إم بي سي بوليود 2022 على النايل سات

- القمر الصناعي: النايل سات.

- التردد: 11470.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطا: 6/5

تردد قناة إم بي سي بوليود 2022 على العرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 12284.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

وعن قناة إم بي سي بوليود، فهي تنتمي لمجموعة قنوات إم بي سي السعودية، والتي أُطلقت على القمر الصناعي نايل سات عام 2013، وجاء ذلك الإطلاق بعد أن بدأت شعبية الأفلام والمسلسلات الهندية تزداد في الوطن العربي، وتحرص القناة على بث المسلسلات والأفلام الهندية، فضلا عن برامج التوك شو أيضا.