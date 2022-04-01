ما حكم سماع الأغاني في رمضان؟.. وكيل «الأوقاف» الأسبق يوضح

شهر رمضان هو خير شهور العام، وأقرب الشهور العربية إلى قلوب المسلمين، وفي هذا الوقت تزداد الأسئلة حول الأمور الممنوعة، وأبرزها حكم سماع الأغاني في رمضان، حرصا من العباد على الابتعاد عن المعاصي والاجتهاد في طاعة الله عز وجل لاغتنام ثواب هذا الشهر المبارك.

حكم سماع الأغاني في رمضان

وأوضح سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، في تصريح خاص لـ«الوطن» حكم سماع الأغاني في رمضان، مؤكدا أن كل الأمور الحياتية لها جانبان، جانب مباح وجانب محرم، وفي شهر رمضان يسعى العبد إلى التقليل حتى من الأمور المباحة وليس فقط الأمور المحرمة، حيث قال: «كل شيء به المباح وبه الحرام، وفي شهر رمضان يسعى المسلم إلى تقليل حتى المباح، فنحن نصوم عن الطعام والشراب».

وأشار وكيل وزارة الأوقاف الأسبق إلى أن حكم سماع الأغاني في رمضان من الأمور المكروهة، حيث إن رمضان يعد موسم العبادة والحسنات والطاعة، والمؤمن عادة ما يسعى إلى القيام بكل الأمور التي يمكن أن يجني منها حسنات، حيث قال: «شهر رمضان هو موسم الحسنات، وفي هذا الشهر يسعى العديد من العباد إلى تحصيل حسنات وثواب بقدر المستطاع، والحرص على القيام بكل الأعمال التي لها ثواب، والابتعاد عن الأمور الأخرى حتى الشراب والطعام، فما بالك بالأغاني».

سماع الأغاني في رمضان يبطل الصيام؟

ولفت عبد الجليل إلى أن حكم سماع الأغاني في رمضان، ليس من الأمور المستحبة، ومن الأفضل أن يتبع العباد العادات الدينية، حتى يتقربوا أكثر إلى الله عز وجل، لا سيما في نهار رمضان، كما لفت إلى الادعاءات التي تنتشر بين الناس حول أن سماع الأغاني في رمضان وأثناء فترة الصيام يفطر، مؤكدا أنها لا تفطر، ولكنها تنقص من أجر الصيام.