غدا.. أول أيام شهر رمضان في السعودية والإمارات رسميا

أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت أول أيام شهر رمضان رسميا.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، نقلا عن دائرة الأهلة في المحكمة العليا، أن غدا السبت هو غرة شهر رمضان لعام 1443هـ.

الإمارات: غدا أول أيام شهر رمضان

وفي السياق نفسه، أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان في دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وأوضح وزير العدل الإماراتي أن اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان لسنة 1443 هجرية، وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، وبناء على الرؤية الشرعية التي تمت، وبعد الاتصالات مع بعض الدول المجاورة، فقد ثبت لديها رؤية هلال رمضان لهذا العام، وعليه فإن غدا السبت الموافق 2 أبريل 2022 م، هو غرة شهر رمضان المبارك لسنة 1443 هجرية.