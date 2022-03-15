أطول يوم في نهار رمضان 2022.. والصيام 456 ساعة طول الشهر

بدأ العد التنازل لحلول شهر رمضان الفضيل، الذي لا يفصلنا عنه سوى 18 يوما فقط، حيث من المقرر فلكيا أنه بالحسابات الفلكية، سيكون شهر شعبان 29 يوما فقط، ليهل علينا شهر رمضان المبارك يوم السبت 2 مايو 2022، وبالحسابات الفلكية، فإن الصائمين المصريين يصومون 455 ساعة و55 دقيقة خلال الشهر الفضيل مع اكتماله ثلاثين يوما، وسيكون أطول يوم في الصيام هو يوم الجمعة 30 رمضان وعدد ساعات الصيام فيه تبلغ 15 ساعة و15 دقيقة، بينما أقصر يوم في عدد ساعات الصيام هو يوم السبت الأول من رمضان وتبلغ فيه عدد ساعات الصيام 14 ساعة و19 دقيقة.

«الوطن» تستعرض من خلال الحسابات الفلكية إمساكية شهر رمضان للعام الميلادي 2022 والعام 1443 هجريا، عدد ساعات الصيام في نهار أيام شهر رمضان لهذا العام، وأطول وأقصر يومين في عدد ساعات الصيام خلال الشهر الفضيل.

السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة.

- صلاة المغرب 6:14

- الفجر 4:15

الأحد 3 أبريل الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و21 دقيقة

- صلاة المغرب 6:15

- الفجر 4:14

الاثنين 4 أبريل الموافق 3 رمضان

-مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 23 دقيقة

- صلاة المغرب 6:15

-الفجر 4:12

الثلاثاء 5 أبريل الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة

- صلاة المغرب 6:16

- الفجر 4:11

الأربعاء 6 أبريل الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و27 دقيقة

- صلاة المغرب 6:17

- الفجر 4:10

الخميس 7 أبريل الموافق 6 رمضان

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 29 دقيقة

- صلاة المغرب 6:17

- الفجر 4:08

الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و31 دقيقة

- صلاة المغرب 6:18

- الفجر 4:07

السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و33 دقيقة

- صلاة المغرب 6:18

- الفجر 4:06 الشروق 5:35

الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضان

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و35 دقيقة

- الفجر 4:04

الإثنين 11 أبريل الموافق 10 رمضان

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و37 دقيقة.

- صلاة المغرب 6:20

- الفجر 4:03 الشروق 5:33

الثلاثاء 12 أبريل الموافق 11 رمضان

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و39 دقيقة

- صلاة المغرب 6:20

- الفجر 4:02

الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضان

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 41 دقيقة

- صلاة المغرب 6:21

- الفجر 4:00

الخميس 14 أبريل الموافق 13 رمضان

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و43 دقيقة

- صلاة المغرب 6:22

- الفجر 3:59

الجمعة 15 أبريل الموافق 14 رمضان

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 45 دقيقة

- صلاة المغرب 6:22

- الفجر 3:58

السبت 16 أبريل الموافق 15 رمضان

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و47 دقيقة

- صلاة المغرب 6:23

- الفجر 3:56

الأحد 17 أبريل الموافق 16 رمضان

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 48 دقيقة

- صلاة المغرب 6:23

- الفجر 3:55

الإثنين 18 أبريل الموافق 17 رمضان

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و50 دقيقة

- صلاة المغرب 6:24

- الفجر 3:54

الثلاثاء 19 أبريل الموافق 18 رمضان

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 52 دقيقة

- صلاة المغرب 6:25

- الفجر 3:52

الأربعاء 20 أبريل الموافق 19 رمضان

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة

- صلاة المغرب 6:25

- الفجر 3:51

الخميس 21 أبريل الموافق 20 رمضان

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و56 دقيقة

- صلاة المغرب 6:26

- الفجر 3:50

الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و58 دقيقة

- صلاة المغرب 6:27

- الفجر 3:48

السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان

- مدة ساعات الصوم 15 ساعة

- صلاة المغرب 6:27

- الفجر 3:47

الأحد 24 أبريل الموافق 23 رمضان

- مدة ساعات الصوم 15 ساعة ودقيقتين

- صلاة المغرب 6:28

- الفجر 3:46

الإثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان

- مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 4 دقائق

- صلاة المغرب 6:28

- الفجر 3:45

الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضان

- مدة ساعات الصوم 15 ساعة و6 دقائق

- صلاة المغرب 6:29

- الفجر 3:43

الأربعاء 27 أبريل الموافق 26 رمضان

- مدة ساعات الصوم 15 ساعة و8 دقائق

- صلاة المغرب 6:30

- الفجر 3:42

الخميس 28 أبريل الموافق 27 رمضان

- مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 10 دقائق

- صلاة المغرب 6:30

- الفجر 3:41

الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و11 دقائق

- صلاة المغرب 6:31

- الفجر 3:40 الشروق 5:14

السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان

- مدة ساعات الصوم 15 ساعة و13 دقائق

- صلاة المغرب 6:32

- الفجر 3:38

الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان

- مدة ساعات الصوم 15 ساعة و15 دقائق

- صلاة المغرب 6:32