رئيس شركة الصوامع: رؤية الرئيس السيسي جنبتنا أزمات كبرى

قال كمال هشام، الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع والتخزين، إن موسم توريد القمح الاستثنائي بدأ اليوم، لافتًا إلى حرص الدكتور على مصيلحي وزير التموين على بدء الموسم قبل موعده.

هشام: الشركة العامة للصوامع والتخزين مستعدة بـ400 موقع

وأوضح «هشام» في مداخلة هاتفية لبرنامج «TEN NEWS» والمذاع على فضائية «TEN» أن الشركة العامة للصوامع والتخزين مستعدة بـ400 موقع على مستوى الجمهورية لاستقبال موسم التوريد، والذي بدأ اليوم بمحضر الافتتاح في كل موقع، لافتًا إلى أن محافظة جنوب سيناء بدأت توريد من اليوم، وأن الموسم الحالي هو موسم استثنائي لتوفير القمح خلال شهر رمضان، ولإعطاء الفرصة للمزارعين لتحقيق المزيد من النجاح.

هشام: تمويل مقدم للمزارعين فور تسليم القمح

وأضاف «هشام» أن هناك تمويلًا جاهزًا من خلال وزارة المالية وفقًا لتعليمات القيادة السياسية بضخ تمويلات للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والبنك الزراعي، والمزارع سيحصل على مستحقاته المالية بعد توريد القمح في مدة من 24 إلى 48 ساعة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع والتخزين، أن مصر دولة قوية تستطيع مواجهة التحديات، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب نظرية مشروع الصوامع القومي، وأن رؤيته الثقابة مكنت مصر من تجاوز أزمات غذائية كبرى من تلك المشروعات، مضيفًا أننا كنا نستورد 70% من الأقماح من مصر وروسيا، والآن تمكنا من توفير البدائل في وقت الأزمة.