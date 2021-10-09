وزير التموين: ميكنة الصوامع أمن قومي لاستدامة الأقماح

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، إن الوزارة استطاعت إحداث نقلة نوعية في مجال حفظ وتشوين الغلال، واستطاعت الصوامع الحديثة التي تم إنشاؤها في جميع محافظات الجمهورية الحفاظ على المحصول الاستراتيجي الأول لمصر والعالم من الإهدار أو التلف، مؤكدا أن مشروع ميكنة الصوامع يعتبر أمن قومي لمصر من أجل الحفاظ على استدامة الأقماح.

جودة الخدمات المقدمة للمواطن

ونوه المصيلحي، خلال افتتاح مجمع الخدمات النموذجي بالزقازيق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على زيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشار إلى أن الوزارة تتوسع في إقامة مراكز نموذجية متطورة تقدم كافة خدمات الوزارة من السجل التجاري والعلامات التجارية، وحماية المستهلك، والدمغة والموازين، وكذلك جميع خدمات بطاقات التموين، بالإضافة إلى إنشاء صوامع حقلية للحفاظ على الحبوب وتوفير الوقت والجهد وتكاليف النقل على المزارعين عند التوريد، وذلك في إطار خطة وزارة التموين لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والحصول عليها بسهولة ويسر.

إنشاء صوامع حقلية للحفاظ على الحبوب

وكشف الوزير، أن الهدف من إنشاء الصوامع الحقلية هو الحفاظ على الحبوب وتوفير الوقت والجهد وتكاليف النقل على المزارعين عند التوريد.

وافتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، مجمع خدمات نموذجى بمدنية الزقازيق بمحافظة الشرقية، والذي يقدم جميع خدمات وزارة التموين «خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك، خدمات الدمغة والموازين، خدمات بطاقات التموين»، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وتيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.