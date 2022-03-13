الحملة القومية للقمح: انعدام نسبة الفاقد من المحصول بعد زيادة الصوامع

قال الدكتور خالد جاد، عضو الحملة القومية للقمح، إن نسبة الفاقد من القمح كانت 30% ولكن بعد زيادة عدد الصوامع للضعف أصبح لا يوجد نسبة فاقد، مبينا أن الفقد كان يتم قبل وجود منظومة الخبز الحالية، مؤكدا أن الحملة القومية توفر نحو 40% من التقاوي التي كان يتم هدرها وأصبح هناك بذور أفضل، متابعا: «إحنا في أمان لآخر السنة من خلال مخزوننا الاستراتيجي من القمح».

زيادة المنتج من القمح

وأضاف «جاد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الفدان كان يعطي 9 أرادب، ولكن الحقول من خلال الفدان يمكن توفير 22 إردبا وأكثر، موضحا أن تغير الأرصاد لم يؤثر في القمح بسبب وجود تقاوٍ جيدة.

أشخاص يحاولون احتكار السوق

وأكد عضو الحملة القومية للقمح، أن هناك أشخاصا يعملون على شراء القمح من المزارعين بسعر مرتفع من أجل بيعه قبل شراء الدولة منهم ولكن الدولة حددت السعر الخاص بشراء الإردب في نوفمبر الماضي، مؤكدا أن الدولة ستقدم أسمدة مدعمة ونقط توريد قريبة من المنزل لكل المزارعين الذين سيعملون على توريد القمح للدولة، مبينا أن بعض التجار يحاولون احتكار القمح من أجل رفع الأسعار، مشيرا إلى أن هناك دورا مجتمعيا يقع على الفلاح لذا يجب توريد القمح إلى الدولة وليس البائعون موضحا أن المساحات المزروعة ستزيد كل عام عن العام الذي سبقه، مؤكدا أن زيادة نسبة القمح المزروعة هذا العام هي الأكبر بزيادة 250 ألف فدان عن العام الماضي وستتم الزيادة تدريجيا في السنوات المقبلة من خلال المشروع التنموية المختلفة التي تقدمها مصر.