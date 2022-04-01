دعاء دخول رمضان 2022.. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا توبة ترضيك عنا

أعلنت دار الإفتاء المصرية، منذ قليل أن غدا السبت، هو أول أيام شهر رمضان المعظم، ما جعل الكثير من المسلمين يبحثون عن دعاء دخول رمضان 2022، فهو شهر الخير والبركات جميعا، وهو الفرصة التي يعمل العديد من العباد على استغلالها من أجل إصلاح علاقتهم بالله عز وجل، ويستعد المسلمون في شتى بقاع الأرض لصيام هذا الشهر المبارك، والاجتهاد في العبادة من أجل اغتنام فضائل هذا الشهر المعظم.

دعاء دخول رمضان 2022

يحل غدا السبت أول أيام شهر رمضان المعظم، والذي يستحب فيه ترديد الأدعية، وترصد الوطن لقرائها في هذا الصدد دعاء دخول رمضان 2022، فمن أبرز الأدعية التي يفضل أن يرددها المسلمون مع حلول رمضان: «اللهم انفَعْني فيه بما علَّمتَني، وعلِّمني ما ينفعني، وزِدْني علمًا. اللهم اهدِني فيه وسدِّدْني، اللهم إني أسألك فيه مِن الخير كلِّه، عاجلِه وآجِلِه، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كلِّه، عاجلِه وآجلِه، ما علمتُ منه وما لم أعلم».

كما أن دعاء دخول رمضان 2022 له فضل كبير، إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يردد: «اللهم بلغنا رمضان وأرزقنا توبة ترُضيك عنا واجعل لنا نصّيبا من رّحمتك واجعلنا من الصائمين الذاكرين وممن يفوزون»، مع حلول شهر رمضان.

أدعية أول يوم رمضان 2022

وكما تنشر «الوطن» أشهر الأدعية التي تردد أول يوم رمضان، إذ يتميز الشهر المعظم، بروحانيات وطبيعة خاصة عند المسلمين، فهو الشهر الذي أُنزل فيه القرآن على النبيّ محمد صلىّ الله عليه وسلّم في ليلة القدر، وفيه ينشغل الصائمون بالإكثار من الأدعية والعبادات والتقرب إلى الله، بالإضافة إلى الحرص على أداء صلاة التراويح باعتبارها من السنن الواجبة التي اعتادوا عليها، ومن صيغ دعاء اليوم الأول من رمضان الواردة عن النبي: «اَللّهُمَّ نَبِّهني فيهِ لِبَرَكاتِ أسحارِهِ، وَنوِّرْ قَلْبي بِضِياءِ أنوارِهِ، وَخُذْ بِكُلِّ أعْضائِي إلى اتِّباعِ آثارِهِ بِنُورِكَ يا مُنَوِّرَ قُلُوبِ العارفينَ»، «اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ الجِنان، وَأغلِقْ عَنَّي فيهِ أبوابَ النِّيرانِ، وَوَفِّقْني فيهِ لِتِلاوَةِ القُرانِ يامُنْزِلَ السَّكينَةِ في قُلُوبِ المؤمنين».