فوائد صلاة التراويح في شهر رمضان: «دايت» وعبادة وتحسين للمزاج

فوائد صلاة التراويح من الأمور التي قد تكون مجهولة لدى البعض، رغم كونها واحدة من أبرز العبادات الرمضانية، وتحرص فئة كبيرة من المسلمين عليها، فهي واحدة من العادات الرمضانية المقربة لقلوب المسلمين، فشهر رمضان هو شهر العبادة والطاعة والقرب من الله عز وجل، وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن» فوائدها.

فوائد صلاة التراويح للقلب

فوائد صلاة التراويح كثيرة ومتعددة، أوضحتها دار الإفتاء في فتوى سابقة لها عبر موقعها الرسمي، على رأسها حماية القلب من الأمراض، إذ أنها ترفع من نسبة الأكسجين في الدم، ما ينتج عنه انخفاض ضغط الدم، والذي بدوره يخفف العبء من على القلب، إلى جانب أنها تحمي من الإصابة بمرض السكري، لكونها تقلل من نسبة السكر في الدم.

وأشارت الدار إلى أن من صلاة التراويح، تساعد في الحفاظ على وزن الجسم، خلال شهر رمضان، فالبعض يعاني من زيادة الوزن، لكن صلاة التراويح يكون لها دور في الحفاظ على وزن الجسم أثناء الشهر المبارك.

فوائد صلاة التراويح على الصعيد النفسي

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة فوائد صلاة التراويح لا تقتصر على الجانب الصحي، بل أيضًا لها فوائد عدة على الجانب النفسي، أبرزها أنها تؤدي إلى تحسين المزاج، وترتيب الأفكار، نتيجة الروحانيات العالية والخشوع.

ولفتت دار الإفتاء أن من فوائد صلاة التراويح، أنها تساعد الذاكرة على حفظ آيات القرآن الكريم دون تعثر أو وقوع خطأ، نتيجة كثرة الاستماع للقرآن، كما أن التلاوة القرآنية لها أثر كبير على نفس الإنسان، وتؤدي إلى الهدوء والسكينة، موضحة: «الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم يؤدي إلى هدوء النفس».