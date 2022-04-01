رمضان السبت في 12 دولة عربية.. والأردن وعُمان الأحد

أعلنت 12 دولة عربية، حتى الآن، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان فيها، بما يعني أن غدا، السبت، هو أول أيام شهر رمضان بها، فيما أعلنت دولتان فقط، حتى الآن، أنه لم يثبت رؤية الهلال بها، وأن رمضان فيهما سيكون يوم الأحد.

رمضان السبت في هذه الدول العربية.. بينها مصر والسعودية

وتشمل الدول العربية التي ثبت رؤية الهلال بها كل من: مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، واليمن، والعراق، وسوريا، وفلسطين، ولبنان، وليبيا.

وتبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وأعرب السيسي في برقياته للزعماء العرب والمسلمين، عن أصدق تهانيه القلبية بحلول الشهر الفضيل، داعيا الله عز وجل أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم بالخير واليمن والبركات.

وأكد الرئيس السيسي أن حلول شهر رمضان، الذي اصطفاه الله لنزول القرآن الكريم هدى للناس، هو مناسبة للتمسك بالقيم النبيلة التي جاء بها، والتي تحثنا على تعزيز أواصر الإخوة والتضامن ونشر قيم التعايش السلمي والتسامح من أجل عالم أفضل ومستقبل مشرف لشعوب الأمة الإسلامية والعالم.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان لعام 1443هـ. ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كلمة للمواطنين السعوديين والمقيمين والأمة الاسلامية، أكد فيها أن من فضل الله أن جاء رمضان بالفرج بعد الشدة، بانحسار جائحة كورونا.

وأضاف الملك سلمان: إننا نفخر بما شرفنا الله به من خدمة الحرمين الشريفين، والحجاج والمعتمرين والزوار، مؤكدا أن من دواعي السرور أن المملكة أعادت السماح باستخدام الطاقة الاستيعابية الكاملة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا.

الأردن وسلطنة عمان يستقبلان رمضان الأحد

أما الدولتان العربيتان اللتان أعلنتا عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان بهما، فهما الأردن، وسلطنة عمان، مشيرين إلى أن أول رمضان بهما سيكون بعد غد الأحد.