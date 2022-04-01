عاجل.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، منذ قليل.

وكتب الرئيس السيسي: «أتقدم للشعب المصري والأمة الإسلامية بأسمى التهاني، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعلى كل الإنسانية بالخير واليمن والبركات، وأدعو الله في هذه الأيام المباركة بأن يلهمنا الصواب لما فيه الخير والنفع لنا ولوطننا الغالي مصر».

واختتم: «حفظ الله مصر وشعبها.. وكل عام وأنتم بخير».