الكويت تُعلن غدا أول أيام رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال

أعلنت الكويت غدا أول أيام شهر رمضان، بعد أن أكدت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية أن غدا السبت هو أول أيام الشهر الكريم لعام 1443 هجرية، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال لديها.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس هيئة الرؤية الشرعية، المستشار أحمد العجيل، عقب اجتماع الهيئة مساء اليوم الجمعة، التماسا لرؤية هلال شهر رمضان المبارك: اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية مساء اليوم، وقد ثبت لديها رؤية الهلال هذه الليلة، وعليه فإن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجرية، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

هيئة الرؤية الشرعية بالكويت تهنئ الأمتين العربية والإسلامية بشهر رمضان

ورفعت هيئة الرؤية الشرعية، بهذه المناسبة (ثبوت رؤية هلال شهر رمضان)، أسمى آيات التهاني إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ورفعت الهيئة كذلك التهاني إلى كل المواطنين والمقيمين بالكويت، والأمتين العربية والإسلامية، سائلة الله عز وجل أن يعيدها علينا بالخير واليمن والبركات، وعلى الكويت بالمزيد من الرفعة والازدهار، وأن يزيح الوباء عن العباد والبلاد، وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.