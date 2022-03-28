طارق النبراوي يعلن تصديق وزير الري على انتخابات نقابة المهندسين

عقدت شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، اليوم الإثنين 28 مارس 2022، جلستها الإجرائية، لإجراء انتخابات مجلس الشعبة، لتشكيل هيئة مكتبها وتمثيله بمجلس النقابة، وأعلن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، التصديق على نتيجة الانتخابات من قبل وزير الموارد المائية والري.

بيان نقابة المهندسين

وبحسب بيان عن نقابة المهندسين اليوم، في بداية كلمته، رحب المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، بأعضاء مجلس الشعبة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

وقال النبراوي: «نبدأ الدورة الجديدة مُحمَّلين بمسئولية تجاه المهندسين وتجاه بلدنا، فقد حظيت الانتخابات باهتمام، مما يحملنا مسؤولية كبيرة، بشكل قوي وصدر رحب، بدون أي خلفيات أو انتماءات».

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وأضاف نقيب المهندسين: «نحن في حاجة إلى بداية جادة وسريعة، وقد جاءنا أمس تصديق الانتخابات وسيتم تشكيل المجلس الأعلى مطلع الأسبوع المقبل».

ودعا نقيب المهندسين، الجميع، إلى الظهور بالمظهر اللائق والمناسب لتحقيق إرادة المهندسين، ممثَّلة في كل شعبة، وأن تكون الفترة القادمة مثمرة في العمل والنشاط.

وأسفرت نتيجة انتخابات مجلس شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، عن فوز كل من:

- الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم رئيسًا للشعبة.

- الدكتورة ريهام عادل محمد شحاتة وكيلًا للشعبة.

- المهندس حسام الدين عطف فوزي أمينًا للشعبة.

- المهندسة نشوى عزت مصطفى أمينًا مساعدًا للشعبة.

وفيما يخص اختيار ممثلي الشعبة في المجلس الأعلى، فقد فاز المهندس محمد عبد الباسط عبدالرحيم، بمقعد المجلس الأعلى فوق السن، بينما فاز بمقعد تحت السن، المهندس أحمد محمد أحمد سليمان.