انطلاق المؤتمر العلمي العاشر لجامعة عين شمس بحضور وزير الري

انطلقت منذ قليل بجامعة عين شمس، فعالية مؤتمرها العلمي العاشر للجامعة وذلك تحت عنوان «الجامعة وبناء الإنسان نحو الجمهورية الجديدة»، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وبحضور كلا من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتور ستيفن دافيسون نائب مدير كامبريدج زيرو، قائد التعاون الدولي في شبكة الجامعات COP26، و الدكتورة أليسا جيلبرت رئيس شبكة الجامعات COP26 ومدير السياسات والترجمة في معهد غرانثام لتغير المناخ، كلية لندن الإمبراطورية، يشهد فعاليات المؤتمر ، الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية ، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية ، والدكتور إيهاب عبد الرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية.

وقال الدكتور محمد المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة نظمت المؤتمر في ضور توجهات الدولة المصرية في بناء الانسان، لافتا إلي أنه يضم جميع قطاعات الجامعة، وأن فعاليات المؤتمر تستمر لمدة يومين.

المتيني: الإنسان هو المحرك الأساسي للتنمية

وأشار المتيني إلي أن الإنسان ليس الهدف الأساسي للتنمية، لكنه المحرك الأساسي لها، وأضاف أن المؤتمر أساس لتواصل جهود قيادات الاساتذة و الباحثين، مشيرا إلي أن جامعة عين شمس تتميز بوجود كوكبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس، والجامعة قامت بتطوير برامجها الاكاديمية تتضمن برامج الاستدامة والمناخ بها.

ونوه إلي أن الجامعة سخرت مفهوم التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية وترجمتها الي مناهج وابحاث ودراسات لمختلف الكليات، مشيرا إلي أن الأزمة العالمية كشف اهمية الاقتصاد الاخضر ، وأن الجامعة ستنشئ مركز التميز للاستدامة إيمانا بدور التعليم والبحث العلمي ومواكبة لمجهودات الدولة في مختلف المجالات.

صالح: ورض عمل واجتماع لرابطة خريجي عين شمس على هامش المؤتمر

وقال الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا، أن المعرفة تشمل الابتكارات و الاختراعات وتشمل كل شئ، مضيفا ان المؤتمر يشمل عدد من المسارات سواء في القطاع الطبي أو الهندسي، لافتا الي انه سيتم عدد من الورش واجتماع لرابطة خريجي جامعة عين شمس علي هامش فعاليات المؤتمر.

ولفت صالح إلى أن المؤتمر يعقد في ظروف و متغيرات اثرت فعليا علي محاور المؤتمر وأن تكون أحد أهدافه مناقشة تلك المتغيرات، وأضاف أن الجامعة تهتم بمتابعة المتغيرات وتسويها امكانياتها لمواجهة المشكلات المجتمعية والمساهمة في حلها وإيجاد مخرجات لها من خلال المخرجات البحثثة المختلفة وبما يتماشى مع رؤية وأهداف الدولة المصرية وبما يحقق أهداف الاستدامة لمختلف القطاعات.

وتتناول الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جامعة عين شمس «تجربة قطاع الجامعات في المملكة المتحدة خلال فعاليات قمة المناخ السابقة COP26 والمساهمات الإجمالية التي يمكن أن تقدمها الجامعات لجدول الأعمال المناخي، وكيف يمكن العمل معاً عن طريق الشبكات الدولية المختلفة».

ويشهد المؤتمر أيضا نواب رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الفتاح سعود، والدكتور أيمن صالح ، والدكتور هشام تمراز ، وأيضا عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة