وزير الري وسفير بوروندي بالقاهرة يبحثان التعاون في مشروعات المياه

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، سفير بوروندي لدى القاهرة، شيخ راشد ملاشي، بحضور ممثلين عن السفارة البوروندية، لمناقشة تفعيل اتفاقية التعاون الفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي والموقعة بين البلدين في مجال «الإدارة المتكاملة للموارد المائية».

مصر تقدم الدعم الفني للجانب البوروندي في مجالات سدود حصاد المياه

وصرح «عبدالعاطي» بأن اتفاقية التعاون تتضمن قيام مصر بتقديم الدعم الفني للجانب البوروندي لإعداد دراسات فنية في مجالات إنشاء سدود حصاد المياه لتجميع مياه الأمطار، وإنشاء وصيانة شبكة المصارف الخاصة لمياه الأمطار داخل المدن والقرى في بوروندي، ودراسة عمل مشروع لتخطيط وتنمية إدارة الموارد المائية ببوروندي.

وجرى خلال اللقاء بحث نتائج زيارة وفد وزارة الموارد المائية والري لدولة بوروندي خلال شهر نوفمبر الماضي، للتباحث حول سبل تفعيل اتفاقية التعاون الفني، إذ جرى خلال الزيارة إعداد خارطة طريق لتفعيل وتنفيذ اتفاقية التعاون، وكذلك سبل تنفيذ الدراسات الفنية اللازمة وإعداد الخطة القومية للموارد المائية ببورندي، وجرى الاتفاق على عقد اجتماع افتراضي لمناقشة الإجراءات القادمة.

دورات تدريبية للجانب البوروندي

وفي ضوء الطلب المقدم من الجانب البوروندي للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الموارد المائية من خلال البرامج التدريبية المتخصصة، أشار الدكتور عبدالعاطي لوجود 10 متدربين بورونديين في القاهرة حاليًا للمشاركة في برنامجين تدريبيين بمركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة.