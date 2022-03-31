مسجد آيا صوفيا الكبير يستقبل أول صلاة تراويح منذ 88 عاما غدا

يستعد مسجد آيا صوفيا الكبير لإقامة أول صلاة تراويح منذ 88 عاما، ومنذ افتتاحه في 24 يوليو 2020، بعد أن حالت الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا، على مدى العامين الماضيين، دون إقامة صلاة التراويح به.

أول صلاة تراويح في مسجد آيا صوفيا الكبير منذ عقود

ومع عودة الحياة إلى طبيعتها في تركيا ومعظم دول العالم، سيستقبل مسجد آيا صوفيا الكبير أول صلاة تراويح مساء غد، الجمعة، الذي يوافق الأول من أبريل، وهي أول صلاة تراويح منذ تحويل الجامع إلى متحف.

ومن المقرر أن تقام فعاليات مختلفة في مسجد آيا صوفيا الكبير، كجزء من خطة المساجد في تركيا خلال شهر رمضان، وتشمل هذه الفعاليات قراءة القرآن وختمه، والأدعية والأناشيد والابتهالات ودروس الوعظ، كما ستقام صلاة التراويح أيام الجمعة والسبت والأحد بطريقة أندرون، التي كانت موجودة في تقاليد القصور العثمانية قديما، حسبما ذكر تقرير لـ«سكاي نيوز عربية».

صلاة التراويح تُقام بطريقة أندرون في مسجد آيا صوفيا الكبير

صلاة التراويح ستقام بطريقة أندرون في 34 مسجدا، إضافة إلى مسجد آيا صوفيا الكبير، وهي طريقة في أداء صلاة التراويح ظهرت في القصر العثماني، وانتقلت منه إلى المساجد، وكانت تقام في أيام خاصة، واستمرت حتى يومنا هذا.

وتتضمن هذه الطريقة القراءة في أول 3 ركعات من صلاة التراويح على مقام أصفهان، ثم ينتقل الإمام في الركعة الرابعة إلى مقام الصبا، بينما يقوم المؤذنون بقراءة أناشيد وصلوات على النبي في هذا المقام، ويستمر الإمام في التنقل بين المقامات كل أربع ركعات.

جدير بالذكر أن مسجد آيا صوفيا الكبير أُنشئ في الأساس في العصر البيزنطى ليكون كاتدرائية للبطريركية المسيحية الأرثوذكسية، ثم تحول إلى كاتدرائية رومانية كاثوليكية، وبعد ذلك أصبح مسجد عثماني، وبعد قيام الجمهورية التركية أصبح متحفا، إلى أن أعلن الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان، إعادته مسجدًا اعتبارًا من 24 يوليو عام 2020، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات عديدة في الغرب.