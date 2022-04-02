مخرج «العائدون»: المسلسل من أحداث حقيقية ولا علاقة له بـ«هجمة مرتدة»

قال أحمد نادر جلال، مخرج مسلسل العائدون، إن المسلسل يرصد ويوضح دور الرجال الذين يعيشون لحفظ أمن وأمان الوطن، لافتا إلى أنّ موضوع المسلسل أكبر تحدٍ، خاصة الحاجة للمزج بين تفاصيله وعناصره المختلفة في قالب درامي واحد.

جلال: العائدون لا علاقة له بهجمة مرتدة

وأوضح «جلال» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع عبر فضائية «DMC»، أن مسلسل العائدون لا يعتبر جزءا ثانيا لمسلسل «هجمة مرتدة» ولا يمت له بأي صلة، لافتا إلى أنّ كتابات المؤلف باهر دويدار مهمة ويعد من أهم كتاب مصر ومعرفو عنه قربه من المواطن المصري ولمسه لتفاصيله اليومية في الأعمال الفنية.

وتابع المخرج نادر جلال: «أمير كرارة من أجمل الناس اللي عرفتها على المستوى الشخصي، ومن ألطف وأجدع الناس اللى اشتغلت معاهم، وطيب جدا وسعيد بمعرفته ووجوده في حياتي».

مسلسل العائدون مستوحى من أحداث حقيقية

يذكر أنّ مسلسل العائدون مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة الأخيرة وتحديدا 2020، ويرصد علاقة عدة متغيرات كثيرة حدثت في منطقة الشرق الأوسط، ويظهر المسلسل كيفية تعامل الدولة المصرية مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة، لاسيما وأن هناك أشياء كثيرة غير معلنة.

ويشارك العمل كل من الفنانين أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.