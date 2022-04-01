أمير كرارة: أقدم شخصية الضابط بشكل مختلف في «العائدون».. وهتفرج على يسرا

قال الفنان أمير كرارة، إنه يحلم منذ فترة كبيرة بالعمل مع المخرج أحمد نادر جلال، إلى أن عمل معه في الموسم الجاري في مسلسل «العائدون»: «أنا سعيد جدا ومستمتع بالعمل معاه وبيدينا طاقة إيجابية كبيرة جدا تساعدنا نؤدي بأداء مختلف تماما».

وأوضح «كرارة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع عبر قناة «DMC»، أن التحدي الذي كان يواجهه أداء شخصية ضابط بشكل مختلف عن الشخصيات التي أداها من قبل، لافتا إلى أن الفضل يرجع في ذلك إلى المخرج أحمد نادر جلال، ومدى حبه للممثلين الذين يعملون معه.

وتابع «كرارة»: «بحب أشارك في الأعمال الوطنية المفيدة للدولة والشباب والأطفال، وبتوضح مدى قوتنا وإننا نقدر نواجه الدنيا كلها»، لافتا لاهتمامه بالعمل مع المؤلف باهر دويدار ولقيمة الإبداع في العمل الفني بشكل عام، وشركة «ميديا هوب محمد سعدي وجوهر».

كرارة: اتربينا على رأفت الهجان وجمعة الشوان

وأشار «كرارة» إلى أن التجربة مختلفة في رمضان 2022، خاصة أنه شارك في العمل الفنان محمود عبد المغني صديقه المقرب والفنانة أمينة خليل، وهاني رمزي ومحمد فراج وإسلام جمال بالإضافة لضيوف الشرف، موضحا أنه تربى على مسلسلات رأفت الهجان وجمعة الشوان والأعمال الدرامية التي تهتم بالتفكير أكثر من الأكشن، واكتشفنا جهود أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة في أعمالهم اليومية في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأضاف «كرارة» أنه جرى تصوير عدة مشاهد من مسلسل «العائدون» في دول أوروبية وعربية منها الأردن، «شركة الإنتاج قدمت كل ما لديها لإنتاج مسلسل يليق بالجمهور العريق، وكل واحد مننا عمل اكتر من اللي يقدر عليه، وأتمنى نجاح المسلسل بكرة».

كرارة: هتفرج على يسرا ومحمد رمضان

وأكد الفنان أمير كرارة أنه يتمنى النجاح لجميع المسلسلات في موسم دراما رمضان 2022: «أتمنى كل المسلسلات تكون ناجحة، وهتفرج على مسلسل محمد رمضان ويسرا».