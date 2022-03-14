باهر دويدار: الناس هتشوف محتوى جيد في «العائدون»

قال السيناريست باهر دويدار، إن نجوم مسلسل «العائدون» يصورون حاليًا في أوروبا، لأن أحداث المسلسل تصور في 6 دول مختلفة، من أجل عرضه في شهر رمضان المقبل، مبينًا أن أحداث المسلسل تدور في زمن قريب، وكواليس الأحداث هي الأهم من أجل تعريف دور الدولة المصرية للتصدي للإرهاب، ويكتشف المواطنين خيوط كثيرة مرتبطة بين الماضي والمستقبل، حيث يعرض كواليس تمت في عام 2018، وعام 2020.

أحداث وقعت في أعوام 2018 و 2020

وأضاف «دويدار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، المذاع مساء اليوم الإثنين على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن أعوام 2018 و 2020 شهدت سقوط تنظيم داعش الإرهابي في العراق ومقتل قائده، وكذلك وجود صراع على غاز المتوسط بعد اشتباكات قوية في ليبيا، وسيتم تعريف الناس فيما ورق الحدث.

الناس هتشوف وهتستمتع

وأوضح السيناريست، أن مسلسل «هجمة مرتدة»، يختلف عن مسلسل «العائدون»، لأن الأخير غير مرتبط بمنطقة جغرافية واحدة، ولكن يمتد للمنطقة العربية والمناطق المجاورة، متابعا:«الناس هتستمع وهتشوف مشاهد جيدة، وإحنا بنحاول البحث عن الحقيقة، ونقدمها للناس بشكل مناسب وجيد».

مسلسلات في الشهر الكريم

وتستعد القنوات المختلفة في شهر رمضان الكريم، لعرض عدد كبير من المسلسلات المختلفة التي تناسب مختلف الأعمار بشكل يتناسب مع الشهر الكريم، حيث توجد أعمال فنية أكشن وأخرى كوميدية وأخرى تراجيديا وبرامج ترفيهية ودينية وإنسانية.