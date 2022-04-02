ترحيب سعودي بإعلان الأمم المتحدة بدء هدنة في اليمن

عبرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن ترحيب «الرياض» بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج ببدء هدنة يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود «السعودية اليمنية»، لمدة شهرين.

وكان مبعوث منظمة «الأمم المتحدة» الخاص إلى اليمن هانز جراندبيرج، أعلن امس الجمعة، أن أطراف النزاع في اليمن، استجابت بشكل إيجابي لاقتراح المنظمة بشأن هدنة مدة شهرين تدخل حيز التنفيذ، اليوم السبت.

ووافق الطرفان على وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية داخل اليمن وعبر حدوده، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

السعودية تثمن جهود المبعوث الأممي إلى اليمن

وأكدت السعودية، ترحيبها ودعمها لإعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن «التحالف العربي»، بقبول الهدنة، مثمنة جهود المبعوث الخاص بإعلانها، والتي تأتي بالتماشي مع المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل والمعلنة في مارس من العام الماضي 2021، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ورحب الحوثيون، بإعلان هدنة تستمر لشهرين يفتح بموجبها مطار صنعاء الدولي والإفراج عن السفن النفطية عبر ميناء الحديدة.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أعلن ترحيب بلاده بدبلوماسية أصدقاء وشركاء واشنطن في الشرق الأوسط، وقال إن جهود الأصدقاء مهمة لـ بلاده بهدف تأمين الشرق الأوسط عبر المزج بين الردع والدبلوماسية.

«جونسون» يحث كل الأطراف على العمل صوب حل سياسي دائم

بدوره، رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بإعلان هدنة لمدة شهرين في اليمن تبدأ مع أول أيام شهر رمضان، وحث المسؤول البريطاني، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، كل الأطراف على العمل صوب حل سياسي دائم.

من جانبه، حث زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي، ستيني هوير، على معالجة سلوك إيران بالاتفاق النووي، موضحا أن «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية ويجب أن يظل تحت هذا التصنيف بسبب أنشطته المدمرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار هوير، في مقابلة خاصة مع قناة «إيران إنترناشيونال»، إلى أن حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستواصل «محادثات فيينا» طالما أنها تعتقد أن هناك إمكانية لإحياء الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق، شدد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن أنه بغض النظر عن نتيجة المحادثات النووية، ستواصل بلاده العمل بشكل وثيق مع العديد من شركاء واشنطن لمواجهة تهديدات إيران.