البرلمان العربي يرحب بإعلان الهدنة الأممية في اليمن: خطوة لإنهاء الحرب

رحب البرلمان العربي بالبيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، بالهدنة الإنسانية لمدة شهرين، تبدأ من غد السبت، ووقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود، وموافقة الأطراف على دخول سفن الوقود لميناء الحديدة، وتشغيل رحلات تجارية لوجهات محددة سلفاً من وإلى مطار صنعاء، وفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، مؤكداً أنها فرصة حقيقية لاستئناف العملية السياسية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

فرصة كبيرة أمام اليمنيين لاستقرار الأمن

وأكد البرلمان العربي، أن الأجواء الإيجابية للمشاورات «اليمنية اليمنية» التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، وبرعاية مجلس التعاون الخليجي، فرصة كبيرة أمام اليمنيين لاستعادة الدولة واستقرار الأمن وصون مقدرات الشعب اليمني، وتتسق مع الجهود العربية المخلصة الداعية للسلام، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود السعودية لإعادة الاستقرار في اليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

ودعا البرلمان العربي، الميليشيات الحوثية إلى الامتثال للهدنة واحترامها والتعاطي مع المباحثات القائمة بشأن المقترحات حول الخطوات القادمة، معتبرا الهدنة خطوة مشجعة يمكن أن تسهم في إنهاء الحرب التي طال أمدها في اليمن.