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مصر ترحب بالإعلان عن هدنة شهرين في اليمن

كتب:

محمد حسن عامر
09:05 م | الجمعة 01 أبريل 2022
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

تُرحب جمهورية مصر العربية، اليوم الأول من أبريل 2022، بالبيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، والمتضمن الإعلان عن هُدنة لمدة شهرين اعتبارًا من الغد.

دعم مبادرات الحل السياسي

وتتطلع مصر إلى أن تُسهم الهدنة في دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، ودعم مبادرات الحل السياسي، بما في ذلك المشاورات الحالية التي تستضيفها الرياض، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله ويصون مقدرات الشعب اليمنى الشقيق وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء.

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