تردد قناة dmc الجديد 2022.. مسلسلات جديدة وحصرية

بمناسبة شهر رمضان الكريم يبحث الكثيرون عن تردد قناة dmc الجديد 2022 وذلك من أجل مشاهدة الاعمال الرمضانية الرائعة التي تعرضها القناة على شاشتها حيث تنفرد dmc بعدد من المسلسلات الحصرية الرائعة أبرزها مسلسل المشوار والذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم، وهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، أحمد صفوت، ندى موسى، أحمد مجدي، محمود الليثي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة ميديا- هب.

تردد قناة dmc الجديد 2022

وتٌبث قناة dmc على التردد الجديد 12092 رأسي ومعامل تصويب الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500 ويمكن لأي شخص ضبط تردد قناة dmc الجديد 2022 لمشاهدة الوجبة الدرامية الرمضانية في الشهر الكريم.

مسلسلات جديدة وحصرية

كما تقدم القناة عدد من المسلسلات مثل العائدون والذي يحكي قصص حقيقية خفايا أخطر تنظيم إرهابي وهو بطولة أمير كرارة وأمينة خليل ومحمد فراج ومحمود عبدالمغني، كما تعرض القناة مسلسل المشوار بطولة الفنان محمد رمضان ودينا الشربيني وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد وأحمد مجدي وخالد كمال.

مسلسلات دي إم سي في رمضان

وتعرض القناة مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وآيتن عامر وهنادي مهنى ومسلسل راجعين يا هوا بطولة خالد النبوي وهنا شيحة ونور وطارق عبدالعزيز وفاء عامر وأنوشكا.

وتعرض أيضًا مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة ومحسن محيي الدين وماجد المصري وميرهان حسين وعائشة بن أحمد وإدوارد و مسلسل يحيي وكنوز وهو مسلسل أنيميشن للأطفال بطولة أحمد السقا وإسعاد يونس وياسر جلال وسامي مغاوري وأحمد العوضي.