يسري الفخراني: ننحاز على DMC للدراما الاجتماعية.. وعندنا 3 مسلسلات حصري

قال الكاتب يسري الفخراني، رئيس المحتوي الدرامي في الشركة المتحدة، إن فضائية DMC ستعرض 5 مسلسلات خلال شهر رمضان المبارك، منهم مسلسل كرتوني ومسلسل كوميدي يحمل اسم «مكتوب عليا»: «وعد إنه هيكون مسلسل حلو أوي».

وأضاف «الفخراني» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية DMC، أن مسلسل «المشوار» أحد أهم المسلسلات التي سيجري عرضها على الشاشة بتعاون مثمر بين الفنان محمد رمضان ومحمد ياسين، كما سيتم عرض مسلسل «راجعين يا هوى»، وهو أحد الأحلام التي عمل عليها فريق العمل بالقناة لعودة دراما سامة أنور عكاشة: «عودة حميدة وكبيرة وتم الاحتفاظ بالنص الأصلي للحكاية والرواية، في الأصل كانت للتلفزيون ومتعملتش واتعملت إذاعة، وها نحن نعود لتقديمها على شاشة الـDMC، وهو مسلسل لايت كوميدي».

الفخراني: مسلسل ملف سري مش قصة حقيقية

وأوضح أنه بالنسبة لمسلسل «ملف سري»، ستبدأ أحداثه بشكل سريع لعام 2013 ولكنه سيستقر في زمننا، وهو ليس بقصة حقيقية ولكنه من خيال المؤلف، لافتا إلى أن المسلسل سيكون تشويقيا وبه جزء اجتماعي وعلى الشاشة دائما ما ننحاز للمسلسلات الاجتماعية والكوميدية، «المحتوى اللي بيطغى على المسلسل هو الجزء الاجتماعي، وإحنا بنصنع هذا المحتوى».

وأكد أن هناك 14 عملا على قنوات المتحدة جميعها تم مناقشة الأفكار بهما وتم مراجعتها أكثر من مرة، مشيرا إلى أن الشركة تعمل حاليا على تقديم ثقافة الصورة بسبب وجود منافسة، والـ14 عملا يقدمهم 8 منتجين، وكل منهم عايز يقدم أفضل ما لديه، ودي ميزه لازم نكسبها، وفيه روح للصورة في كل عمل هنقدمه، وهنلاقي بانوراما جميله تبسط عين المشاهد قبل ودنه».

3 مسلسلات حصري على قناة DMC.. والاختيار على ON

وتابع: «عندنا 3 مسلسلات حصري على DMC، وهي مسلسل مكتوب عليا والعائدون والمشوار، والشركة المتحدة تنافس نفسها وأحنا موجودين بموضوعات ومخرجين مختلفين وعدد كبير من الممثلين الهامين في كل الأعمال الموجودة».

وواصل: «على قناة الحياة هيذاع مسلسلات حصرية، في بيتنا روبوت وجزيرة غمام، وعلى CBC فسيذاع حصريا مسلسل فاتن أمل حربي لنيلي كريم، وعلى ON سيذاع عليها تاج الأعمال وهو مسلسل الاختيار 3 بكبار الممثلين، وسيحمل عنوان القرار وفيه توثيق مهم لأجيال لم تعي ما حدث في 2013 والقرار في المسلسل سيكون توثيق وتفسير للأحداث، وأيضا مسلسل الكبير أوي الجزء السادس ومسلسل أحلام سعيدة للفنانة يسرا».

واختتم: «برنامج باب رزق مستمر في رمضان وبنواصل دعم الحرف اليدوية ونعرف ونقدم للمشاهدين في كل مكان بمصر والعالم العربي الموهوبين في الحرف اليدوية في مصر، ودايما بنلقي الضوء عليهم، وهنقدم كل الصناع».