«الصحة» تحدد المرضى الممنوعين من صيام شهر رمضان

بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان الكريم، يتساءل العديد من المواطنين عن الفئات أو المرضى الممنوعين من صيام رمضان لما يسببه عدم تناول الطعام والشراب لساعات طويلة من أضرار صحية عليهم، لذا حددت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعض الأشخاص الممنوعين من صيام شهر رمضان بسبب حاجتهم لشرب السوائل.

في نقاط.. الأشخاص الممنوعون من صيام شهر رمضان

وتستعرض «الوطن» الأشخاص الممنوعة من صيام شهر رمضان بسبب حاجتهم للسوائل، والتي أوضحتهم وزارة الصحة والسكان، وهم كالتالي:

1 - أول الممنوعين مرضى الإسهال أو الترجيع، وذلك حتى لا يتعرض أي منهم لأي مشاكل كلوية بسبب فقدانهم لكميات كبيرة من السوائل، بالإضافة إلى عدم إمكانية تعويض هؤلاء الأشخاص لها بسبب الصيام.

2 - من ضمن الأشخاص الذين أعلنت عنهم وزارة الصحة أنهم ممنوعون من الصيام هم مرضى الالتهاب الحاد وارتفاع درجة الحرارة وهي «السخونية»، وذلك نظرا لما يفتقده هؤلاء الأشخاص من سوائل من خلال العرق أو البخر.

3 - وأيضا هناك مرضى آخرون ممنوعون من صيام الشهر الكريم، وهم من يُعانون من هبوط في عضلة القلب، أو يعانون من كسل في وظائف الكبد والكلى لما يحتاجوه من مدرات للبول نتيجة تكاثر المياه في غير مواضعها.

«الصحة» توضح الإجراءات الاحترازية أثناء صلاة التراويح

وفي سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان قد كشفت في منشور لها آخر على الصفحة الرسمية لها على موقع «فيس بوك» عن بعض الإجراءات الاحترازية المهمة التي يجب على كل المصلين الالتزام بها خلال أداء صلاة التراويح في المساجد.

ومن أبرز الإجراءات التي حددتها وزارة الصحة كانت ارتداء الكمامة الطبية، مع استعمال سجادة صلاة شخصية، بالإضافة إلى مراعاة وجودة مسافة 1 متر بين كل مصلي والآخر.