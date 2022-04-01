نصائح مهمة من «الصحة» لمرضى السكري بشأن صيام شهر رمضان

يشعر العديد من مرضى السكري بالحيرة قبل ساعات قليلة من بداية رمضان الكريم بشأن الصيام من عدمه، وهل يتسبب الصيام لساعات طويلة بأضرار صحية لهم أم لا، وهو ما تُجيب عليه وزارة الصحة والسكان من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

يقول الدكتور أحمد سبعاوي، مقرر اللجنة القومية لمكافحة الأمراض غير السارية، في الفيديو، إنه في حالة إن مريض السكري قرر صيام شهر رمضان يجب في البداية أن يستمع جيداً إلى كلام الطبيب المعالج له قبل اتخاذ القرار.

وأضاف «سبعاوي» أن بعض المرضى تصر على الصيام رغم تأكيد الأطباء على أن الصيام قد يعرضه إلى العديد من المخاطر والأضرار الصحية، بحجة أنهم صاموا شهر رمضان الماضي بشكل طبيعي ولم تحدث لهم أي أضرار صحية، وهذا خطأ، لأنه لا أحد يضمن عدم حدوث أضرار خلال صيام الشهر الحالي.

«سبعاوي»: يجب على المريض الالتزام بتعليمات الطبيب حتى لا تحدث أي مخاطر صحية

وأكد «سبعاوي» أنه يجب الذهاب إلى الطبيب المعالج وسؤاله عما إذا كان يمكنه الصيام دون أضرار صحية أم لا، وفي حالة إنه إذا كان الطبيب أبلغ المريض أنه لا يمكنه الصيام فيجب على المريض الالتزام بتعليمات الطبيب حتى لا تحدث له أي مخاطر صحية.

وأوضح مقرر اللجنة القومية لمكافحة الأمراض غير السارية أنه في حالة إذا أبلغه الطبيب أنه يمكنه الصيام بشكل طبيعي، سوف يتطلب ذلك تغييرا في جرعات العلاج التي يحصل عليها المريض حتى تناسب ساعات الطويلة في شهر رمضان، كما سيعطيه الطبيب العديد من النصائح والتعليمات التي يجب أن يلتزم بها المريض أثناء تناول وجبتي الإفطار والسحور، وما هي الأعراض التي إذا شعر بها المريض يجب أن يكسر صيامه على الفور.

وأشار «سبعاوي» إلى أنه من أكثر العادات الغذائية التي تحدث خلال شهر رمضان الكريم هي تناول الأكل بكميات كبيرة وتحديداً السكريات والحلويات مثل القطائف والياميش والعصائر حتى يتم تعويض عدد ساعات الصيام، لكن ذلك في الحقيقة يرفع من السكر ويؤثر بشكل سلبي على صحة المريض.