8 نصائح من «الصحة» لكبار السن.. بينها البعد عن الوحدة وممارسة الرياضة

دائما ما يحتاج كبار السن البالغين من العمر 65 عامًا فأكثر إلى رعاية صحية واهتمامات خاصة، سواء من جانبهم أو من جانب من يرعاهم للمحافظة على سلامتهم، لذا وجهت وزارة الصحة والسكان العديد من النصائح المهمة التي ينبغي على الفئة السابقة مراعتها في حياتها اليومية.

نصائح وزارة الصحة إلى كبار السن

وتستعرض «الوطن» قائمة النصائح التي أوضحتها وزارة الصحة والسكان للمسنين ويرعاهم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيما يلي:

1 - من الضروري أن يتم اختيار أغذية مناسبة وصحية يتناولها كبار السن.

2 - ينبغي ممارسة المشي والمحافظة على الحركة بشكل دائم نظرا لفوائد الرياضة الكبيرة للجسم.

3 - المحافظة على النظافة الشخصية لكبار السن.

4 - تناول الأطعمة الذي تحتوي على الألياف من أجل تنظيم حركة الأمعاء، وأيضًا الذهاب إلى الحمام في مواعيد ثابتة.

5 - من المهم أيضًا تنظيم مواعيد الاستيقاظ والنوم بشكل يومي.

6 - يجب على كبار السن ممارسة النشاط البدني بشكل يومي، مع تجنب الاستلقاء غالبية الوقت، ويعد المشي من أفضل الأنشطة.

7 - تنصح وزارة الصحة والسكان، كبار السن بالتغذية المتوازنة مع المحافظة على وزن الجسم الصحي.

8 - ينبغي أيضًا تجنب الوحدة والانعزالية، ويُنصح بأن يكون هناك اتصالا دائما ومستمرا مع الأقارب والأصدقاء.

نصائح «الصحة» للسيدات الحوامل بشأن صيام رمضان

وفي سياق آخر، وجهت وزارة الصحة والسكان العديد من النصائح إلى السيدات الحوامل بشأن صيام شهر رمضان، وذلك عن طريق صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ومن أبرز تلك النصائح، الذهاب إلى الطبيب المتابع لهم من أجل تشخيص الحالة الصحية، وحسم أمر الصيام من عدمه.