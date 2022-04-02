دراسة: رواج سوق التحف والأنتيكات والأرباح تصل إلى ربع مليون جنيه

كشفت دراسة حديثة لمشروع تجارة تحف وانتيكات خشبية ونحاسية، عن ربحية ورواج تلك التجارة داخل المجتمع، وتلقى إقبالا كبيرا إلى يومنا هذا، ويوجد أسواق مخصصة لها وخبراء لبيعها.

4 عمال فقط لمشروع تجارة التحف والأنتيكات

وأضافت دراسة جدوى استرشادية من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حصلت على تفاصيلها «الوطن»، أنَّ تجارة التحف والأنتيكات مشروع يهدف إلى توفير فرص عمل بدخول مناسبة، ويحتاج النشاط الواحد إلى تشغيل 4 عمال.

وبحسب الدراسة، فإنَّه نظرا لرواج هذه التجارة وانتشار أنواع كثيرة منها داخل السوق المصري، وصافي الأرباح السنوية للمشروع تصل إلى 195 ألف جنيه بنهاية العام الأول للنشاط، وتتضاعف هذه القيمة لتتراوح بين 210 إلى 250 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

إيرادات بالملايين

وتابعت دراسة الجدوى، أنَّ إيرادات تجارة الأنتيكات والتحف، من بيع النجف وقطع الأثاث والمقتنيات القديمة، تتخطى 1,344 مليون جنيه خلال السنة الأولى من تشغيل المشروع، مقارنة بإيرادات تصل لـ 2 مليون جنيه بنهاية العام الخامس.

الحصول على قرض بنكي بضمان المشروع.. بفائدة 5%

كما أشار الجهاز، إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المصرية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار مبادرة البنك المركزي، حيث يمكن لصاحب النشاط الحصول على قرض بنكي بضمان المشروع يصل لـ 100 ألف جنيه، والسداد على فترات طويلة تمتد لـ 10 سنوات، فيما لا تزيد الفائدة عن 5%.

قدَّر «تنمية المشروعات» التكلفة الاستثمارية لتجارة التحف والأنتيكات خلال السنوات الخمس الأولى من مزاولة النشاط، بحوالي 162 ألف جنيه، لافتا إلى استرداد كامل النفقات الخاصة بمصاريف التشغيل خلال عام إلى عامين، حيث لا تتجاوز الآلات والمعدات اللازمة للمشروع عن التحف التي يتم بيعها، كما يتميز بسرعة الدوران والطلب المحلي المتزايد عليه، خاصة عند تأثيث الششق السكنية والفيلات، وغيره من الوحدات.

يشار إلى دخول العديد من المقتنيات والسلع إلى سوق التحف في عصرنا هذا، فبالإضافة إلى سوق العملات القديمة واللوحات الفنية، هناك سوق لبيع الهواتف المحمولة القديمة وعدد «التليفونات» القديمة وآلات تشغيل الأسطوانات، والعديد من المقتنيات الأخرى التي تجذب الأشخاص لشرائها بأسعار مرتفعة.