شباب جهاز تنمية المشروعات يشاركون في معارض «أهلا رمضان» بالمحافظات

انطلقت فعاليات معارض «أهلا رمضان»، فى 12 محافظة بمشاركة مئات العارضين من أصحاب المشروعات الصغيرة وعملاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويقوم الجهاز بالتنسيق مع عدد من الجهات ومن أهمها المحافظات والغرف التجارية وحزب مستقبل وطن لمشاركة أكبر عدد ممكن من عملائه بهذه المعارض ما يضمن تسويق منتجاتهم وتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة.

ياميش رمضان بأسعار اقتصادية منخفضة

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتقديم مختلف أوجه الدعم للمواطن ومحاربة الغلاء والعمل على توفير السلع الغذائية للمواطنين ويتم تنظيم معارض أهلا رمضان 2022 في عدد من المحافظات وهى الأقصر وقنا والدقهلية وبني سويف شمال سيناء والقليوبية وبورسعيد وسوهاج والبحر الأحمر والإسماعيلية والشرقية وأسوان.

ويحرص جهاز تنمية المشروعات على المشاركة في تنفيذ تلك المعارض بصورة دورية بهدف توفير جميع السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للجميع، حيث توجد في المعارض كافة المنتجات والسلع الغذائية بمختلف أنواعها من الزيوت والأرز ومنتجات الألبان واللحوم وياميش رمضان بأسعار اقتصادية منخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.

المعارض مستمرة حتى نهاية شهر رمضان

ومن المقرر أن تستمر فعاليات معارض أهلا رمضان 2022 بالمحافظات حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

والجدير بالذكر أن أماكن إقامة المعرض داخل المحافظات موزعة كالتالي: «محافظة الأقصر- بجوار المحطة محافظة قنا - بحي المنشية محافظة القليوبية - بنها الأهرام شارع فريد ندا محافظة البحر الأحمر - في الغردقة بجوار موقف الوجه القبلي محافظة بورسعيد - سوق البازار محافظة سوهاج - مديرية الزراعة محافظة الدقهلية- أمام الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي محافظة الإسماعيلية - حديقة الشيخ زايد محافظة شمال سيناء - ميدان المالح محافظة بني سويف - ميدان المديريةمحافظة أسوان – مدينة كوم أمبو- محافظة الشرقية – ميدان المحطة مركز الزقازيق».