وحدة متنقلة من جهاز تنمية المشروعات تتفقد قرى «حياة كريمة» بالمحافظات

أجرت الوحدة المتنقلة لتطوير الأعمال التابعة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، زيارة تفقدية اليوم للمجمعات الإنتاجية المستهدفة بهدف منحها الأولوية في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال جهاز تنمية المشروعات في بيان صحفي، إنه يتم تقديم عدد من الخدمات لأصحاب تلك الحرف، بينها تدريبهم على تطوير منتجاتهم وتعريفهم بآليات التسويق والترويج لأعمالهم وتصويرها بشكل احترافي، وتعريفهم كذلك بآليات التسويق الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومساعدتهم على تسويق مشروعاتهم عبر المتاجر الالكترونية الكبرى التي يتعاون معها الجهاز مثل موقع أمازون وجوميا.

التوسع في تقديم خدمات الجهاز الفنية للعملاء

وأوضح الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات أن وحدة تطوير الأعمال المتنقلة تم إطلاقها خلال معرض تراثنا 2021 بهدف التوسع في تقديم خدمات الجهاز الفنية للعملاء في مختلف المحافظات والوصول إليهم بالقرى والمراكز البعيدة في الصعيد والمحافظات الحدودية.

الحرف اليدوية

وأشار إلى أن الوحدة قدمت خدماتها للمئات من السيدات العاملات في مجال الحرف القائمة على مخلفات النخيل والخرز والتريكو بقرى غرب أسوان ضمن مبادرة حياة كريمة بالإضافة إلى منتجي الصدف بقرية ساقية المنقدي إحدى قرى مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية.

وأضاف أن الوحدة قدمت خدماتها لمختلف المحافظات التي تتواجد بها تجمعات طبيعية إنتاجية فاستفاد منها منتجو ومصنعو التمور بمدينة سيوة في محافظة مطروح وعدد من منتجي الفخار بقرية الفواخير بمصر القديمة ومنتجي السجاد الحرير بقرية ساقية أبو شعر.

التطوير الحضاري والمكاني للمناطق الحرفية المصرية

وأكد «عباس»، أن وحدة تطوير الأعمال مستمرة في تقديم خدماتها وذلك بما يتفق مع خطة الجهاز التي تهدف إلى تقديم الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب الحرف بالتجمعات المنتجة، طبقاً لاحتياجاتهم التي يتم رصدها وتحليلها من قبل المتخصصين بالجهاز، بهدف تنمية مهارات أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم والمساهمة في زيادة تنافسيهم وذلك بالتوازي مع جهود مؤسسات الدولة في أنشطة التطوير الحضاري والمكاني للمناطق الحرفية المصرية.