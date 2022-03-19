وفد «التنسيقية» يلتقي نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم السبت، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يحقق مصلحة الشباب المقبلين على تأسيس مشروعاتهم المستقلة.

دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

استعرض اللقاء دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مساعدة الشباب، سواء بالتمويل أو التدريب أو الدراسات، قبل إقبالهم على تأسيس مشروعاتهم التي تنمي الاهتمام بمجال ريادة الأعمال.

وعرض نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، وأهداف الجهاز التي جرى التخطيط لإنجازها خلال الفترة المقبلة، تماشيًا مع أهداف الدولة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

واستعرض «شاش» التحديات التي يواجهها الجهاز، والقوانين التي تحتاج إلى تعديل من قبل البرلمان بغرفتيه، وقدرة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في غرفتي البرلمان على المساعدة في تحسين المناخ التشريعي.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمود القط عضو مجلس الشيوخ، ومارسيل سمير عضو مجلس النواب، وأكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، وغادة علي عضو مجلس النواب، وعلاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، وإيمان الألفي عضو مجلس النواب، وهيام الطباخ عضو مجلس النواب، وأية مدني عضو مجلس النواب، ومحمود تركي عضو مجلس الشيوخ، كما ضم الوفد عددا من أعضاء التنسيقية وهم مؤمن سيد، باسم لطفي، أسامة الرفاعي، حسن ضوة، عمرو عبدالباقي، ماجد طلعت، أحمد الحمامصي ومحمد محرم.