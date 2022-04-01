أوقاف القليوبية: افتتاح 3 مساجد اليوم والإجمالي يبلغ 60 خلال عام

أعلنت مديرية أوقاف القليوبية افتتاح 3 مساجد جديددة بالمحافظة اليوم بعد تجديدها احتفالا بقدوم شهر رمضان المعظم حيث افتتح الشيخ صفوت فاروق أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف في القليوبية اليوم، مساج نصر الإسلام في منطقة القلج بالخانكة بعد إعادة صيانته وترميمه على مساحة 300 متر، وعمر بن الخطاب في دملو ببنها على مساحة 200 متر، والبحري الشامخية ببنها على مساحة 600 متر تقريبًا وأدى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة التي تناولت استقبال شهر رمضان.

60 مسجدا في عام

وقال بيان صادر عن مديرية أوقاف القليوبية اليوم إنه بافتتاح المساجد الجديدة اكتملت خطة المديرية في افتتاح 60 مسجدا خلال عام.

خطبة الجمعة اليوم

ولفت البيان أن خطبة اليوم التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف في مسجد الشامخية ببنها تناولت استقبال شهر رمضان، والتي أشار فيها إلى أن تكالب الناس على الحصول على أكبر حصيلة من الغذاء والمأكولات في شهر رمضان يعتبر انفصامًا في السلوك الديني.

أضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن اعتبار حالات الغضب الشديد والسريع وكذا تعدد الصراعات والمشاحنات من قبيل أعراض الصوم ونتيجة الصيام يعتبر تضليلاً وتزييفاً لمقاصد الصيام في تهذيب السلوك ورفع المستوى الأخلاقى لدى الصائمين مستشهدا بقوله تعالى "يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون".

وقال إن شهر الصيام فرصة عظيمة للتواصل وليس التقاطع والتلاحم وليس التفارق، والمرحمة وليس الجحود، وأكد أن ما تم افتتاحه من مساجد في القليوبية حتى الآن وصل إلى ٦٠ مسجدًا خلال عام.