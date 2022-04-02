ما حكم الغش في رمضان؟.. «الإفتاء» تجيب

يأتي رمضان في ظل ارتفاع الأسعار، ومحاولات بعض التجار للغش وكذلك اقتراب امتحان بعض الطلاب، ويتساءل كثيرون عن حكم الغش في رمضان.

وأكدت دار الإفتاء على موقعها الرسمي في الإجابة على السؤال عن حكم الغش في رمضان أنه «حرَّم الإسلام الغش بكل أنواعه والخداع، وجعل ذلك خروجًا عن أخلاقِ المسلمين؛ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الدارمي وأصله في «الصحيحين»، وأما الصيام فلا تأثير للغش عليه من حيث الصحة والبطلان، لكنه قد ينقص أجر الصائم، فالواجب على من فعل ذلك المبادرة إلى التوبة، والحذر من الوقوع في ذلك المستقبل، لاسيما أن الصيام حماية من الوقوع في المعاصي.

حكم الغش في رمضان بالتجارة والبيع والشراء

وأكدت دار الإفتاء، على أن الغش في التجارة والبيع والشراء حرام شرعًا، ولهذا فحكم الغش في رمضان بالتجارة حرام أيضا.

واستشهدت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ علَى صُبْرَةِ طَعامٍ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها، فَنالَتْ أصابِعُهُ بَلَلًا فقالَ: ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ؟ قالَ أصابَتْهُ السَّماءُ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: أفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعامِ كَيْ يَراهُ النَّاسُ، مَن غَشَّ فليسَ مِنِّي»، رواه مسلم، أي: ليس على هدي الإسلام وخلقه؛ فمن باع أو اشترى فليبين.

ونبهت «الإفتاء» على أن الإسلام حرَّم الغش والخداع، وجعل ذلك خروجًا عن أخلاق المسلمين؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين".

وتابعت: وأمر الإسلام المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» [التوبة: 119]، وقال سبحانه أيضًا: «لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا» [الأحزاب: 24].

حكم الغش في رمضان بالامتحانات

وحول حكم الغش في الامتحان في رمضان، يقول الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن غش الطلاب في الامتحانات حرام شرعًا بإجماع العلماء، مشيرًا إلى أن الغش أثناء الصيام في رمضان له حُرمة مُضاعفة، حيث إن رفض الإسلام للغش أمر ثابت لا شك فيه، لكنه لا يفسد الصوم كما اكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الغش في الامتحانات سلوكٌ مُحرَّم، يُهدِر الحقوق، ويهدمُ مبدأ تكافؤ الفُرص، ويُؤثّر بالسّلب على مصالح الفرد والأمة.

وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم الغش في الامتحان ؟»، أن الإسلام حثّ على طلب العلم، ورغّب في تحصيله بجدّ واجتهاد، وبيَّن أن لطالبِ العلم آدابًا لا بد وأن يتحلَّى بها كالإخلاص لله، وتقواه عز وجل، ومراقبته في السر والعلن، والتَّحلي بمكارم الأخلاق، والبعد عن كل ما يُغضِب اللهَ سبحانه ويُنافي الفضائلَ والمحامد.