بعد غياب استمر عدة سنوات لمسلسل الكبير أوي في السباق الدرامي الرمضاني، عاد المسلسل مرة أخرى في رمضان 2022، ليتم استكمال السلسلة بالجزء السادس منه، ما جعل جمهور المسلسل ينتظرون عرضه بشدة، كما عبر الكثيرون منهم عن فرحتهم الشديدة بعودة المسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ما جعلهم يبحثون عن القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي في رمضان 2022.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث ويتساءل عنه المتابعون والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لـ مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي في رمضان 2022، وفق ما أعلنت عنه قناة ON عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي جاءت كالتالي:

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي في رمضان 2022

وحصلت مجموعة قنوات ON على حقوق بث وإذاعة مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي، ليتم إذاعة المسلسل خلال شهر رمضان على شاشة القناة فقط، وللراغبين في مشاهدة المسلسل، يمكنهم ضبط تردد القناة على جهاز الرسيفر، وجاء تردد ON، وجاء تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تصحيح الخطأ: 6 / 5

الجودة: HD

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي

وأعلنت مجموعة قنوات ON عن إذاعة الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير أوي 6 في تمام الساعة 6:20 مساء، بينما يتم عرض الإعادة الأولى للحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا، وتحرص القناة على إعادة الحلقة مرة أخرى للمسلسل في توقيت مناسب حتى يتمكن الجمهور من مشاهدته، ليأتي موعد الإعادة الثانية ليكون في تمام الساعة 2 مساء.