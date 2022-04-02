خطوات تقليل استهلاك الكهرباء في رمضان 2022

يسعى عدد كبير من المشتركين في البحث عن الطرق والآليات التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء وشركات التوزيع التابعة لها بالمحافظات؛ لتقليل استهلاك الكهرباء خلال شهر رمضان 2022 بالتزامن مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

كيف تتعامل مع الأجهزة المنزلية لتقليل الاستهلاك

وكشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن عدد من الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطنين في التعامل مع بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية لترشيد الاستهلاك ولخفض قيمة فاتورة الكهرباء عن شهر رمضان 2022 وهي كالتالي:

وضع الطعام ساخنا في الثلاجة يرفع معدل استهلاك الكهرباء

وقدم جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عدد من النصائح يجب أن يتبعها المواطن لتقليل الاستهلاك خلال شهر رمضان عند استخدامه «الثلاجة»، منها عدم وضع أي أطعمة ساخنة داخل الثلاجة والأفضل الانتظار، حتى يبرد الطعام إذ أن وضعه ساخنا يزيد معدل استهلاك الكهرباء داخل الثلاجة مع ترتيب الأطعمة داخل الفريزر؛ إلى جانب بعضها البعض تفاديا لإهدار غاز الفريون في الثلاجة واستهلاك كهرباء أقل إضافة إلى المواظبة على إزالة الثلج المتراكم باستمرار إذ أن وجوده يزيد معدل استهلاك الكهرباء داخل الثلاجة.

عدم تشغيل مؤشر المياه الساخنة في حال عدم الحاجة إليه بالغسالة الأتوماتيكية

وأشار جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك؛ التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنه يفضل عند استخدام الغسالة الأوتوماتيك عدم تشغيل مؤشر المياه الساخنة، إذا كنت لست في حاجة إليها إذ يستهلك طاقة كبيرة أثناء عملية الغسيل، إضافة إلى أنه عند شراء غسالة الأطباق يفضل استخدام تلك التي تحمل ملصق AAA، والتي تكون موفرة للطاقة مع ضبط الحرارة على 40 مئوية فقط عند تشغيل غسالة الأطباق توفيرا للطاقة؛ وستكون لها نفس الكفاءة في النظافة، تفاديا لاستخدام معدلات أكبر من الكهرباء.

درجة الحرارة المناسبة لتسخين المياه في السخان الكهربائي

وأكد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على أنه يجب ألا تزيد درجة حرارة تسخين المياه في السخان الكهربائي على 60 درجة مئوية، حتى لا يستهلك الجهاز طاقة أكبر والتأكد من فصل السخان بمجرد انتهاء عملية التسخين لتوفير الطاقة.