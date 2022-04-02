«تطوير التعليم» يوفر فرص عمل لخريجي المجمعات التكنولوجية

عقد مجلس مشروعات التطوير بـ«صندوق تطوير التعليم» التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعه الشهري برئاسة د. أحمد حسني الحيوي الأمين العام للصندوق، وبحضور كلا من مديري المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمدير المالي والإداري، ومكتب الدعم الفني، والمكتب الإعلامي، ومكتب التخطيط والمتابعة.

وقال الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن المجلس استهل الاجتماع بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك إعادة الله على الأمه الإسلامية بالخير و اليمن و البركات وأضاف في - البيان الصحفي الصادر عن الصندوق – أن المجلس استعرض نتائج مشاركة المجمعات التكنولوجية بالفيوم وأسيوط وأبو غالب في معرض Edu Tech Egypt 2022 الذي عقد خلال الفترة من 23 وحتى 24 مارس 2022.

أعمال امتحانات نصف الفصل الدراسي الثاني للكليات

وأوضح «الحيوي» أن مدير مجمع الفيوم التكنولوجي استعرض خلال الاجتماع كل ما يتعلق بأعمال امتحانات نصف الفصل الدراسي الثاني للكليات التي بدأت السبت الموافق 26/3/2022، وبدء امتحانات المرحلة الأولي من يوم9/4/2022 حتي يوم20/4/2022 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأشار «الحيوي» إلى أنه سيجري الانتهاء من أعمال التدريب الميداني لطلاب المرحلة الاولي بمجمع الفيوم التكنولوجي يوم 31/3/2022 والمرحلة الثانية 9/4/2022، كما تم خلال الاجتماع استعراض زيارة شركة يازاكي اليابانية لمجمع الفيوم استكمالا لزيارتها السابقة، والتي تناولت الوقوف علي وضع الموارد البشرية للمجمع وعدد الخريجين والتخصصات، بالإضافة إلى بزيارة شركة افيك انترناشيونال الصينية للمجمع أيضًا.

موقف الطلاب المنقطعين عن الحضور

وأوضح أن المجلس ناقش موقف الطلاب المنقطعين عن الحضور فانه يتم إرسال إنذار أول ثم انذار ثاني ثم الفصل، وذلك طبقًا للاجراءات المتبعة في ذلك الشأن، ووجه «الحيوي» بتفعيل الموقع الالكتروني للمجمع وإنشاء ميل خاص بالمجمع لكل طالب.

ونوه الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بأن المجلس استعرض أيضًا الانتهاء من تنفيذ برامج تدريب صناعي لطلاب مجمع أسيوط التكنولوجي بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بأسيوط، بواقع 100 ساعة في مجال صيانة ولف مواتير الكهرباء، و100 ساعة في مجال أساسيات الكهرباء و60 ساعة في مجال الأثاث المعدني، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ برامج تدريب صناعي (Arduino Level 2 - Arduino Level 1 - and IOT ) لطلاب الفرقة الثانية بقسم تكنولوجيا المعلومات وذلك بشركة Idea Space بالقرية الذكية خلال الفترة 13/03/2022 إلى 24/03/2022، والانتهاء من تنفيذ برامج تدريبية (CNC) للمدربين بقسم تكنولوجيا الميكانيكا، وذلك بشركة Idea Space بالقرية الذكية خلال الفترة من 20/2/2022م وحتى 24/2/2022م ومن الفترة 6/3/2022 م وحتى 13/3/2022م.

استعراض التقرير الفني لمشروعات الطلاب الممولة من أكاديمية البحث العلمي

واستكمل «الحيوي» بأن المجلس استعرض التقرير الفني لمشروعات الطلاب الممولة من أكاديمية البحث العلمي التي جرى الانتهاء منها، لتقديمه للأكاديمية وفقاً لبروتوكول التعاون وذلك لضمان استمرار التعاون المشترك.وقال الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن الاجتماع تناول أيضًا أعمال الامتحانات بمجمع الأميرية التكنولوجي، حيث بدأت الامتحانات العملية للصف الأول اعتبارا من 24/4/2022 وانتهت في 28/4/2022، وتبدأ الامتحانات النظرية اعتبارا من 8/5/2022 وتنتهي في 12/5/2022.

وأضاف أن المجلس استعرض انتهاء جميع الأعمال المتعلقة بالدراسة في مجمع الأميرية والامتحانات لكل من الصف الثاني والثالث بالمدرسة ولجميع الفرق بالكلية بنهاية يوم الخميس الموافق 26/5/2022 .

وأوضح أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض ما تم بشأن تدريب طلاب مجمع الأميرية التكنولوجي حيث تم تدريب 55 طالب من الفرقة الرابعة تخصصات كهرباء وميكانيكا بكل من شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء وشركة المقاولون العرب ولمدة أسبوعين بكل شركة، وجاري اتخاذ إجراءات تدريب 55 طالب تخصصات كهرباء وميكانيكا لنفس الفرقة بشركة صناعة السيارات ومهمات وسائل النقل لمدة أسبوعين أيضاً، إضافة إلى أنه جاري اتخاذ إجراءات تدريب صيفي لحوالي 40 طالب من الفرقة الثالثة تخصصات كهرباء وميكانيكا وحوالي 190 طالب بالصف الثاني مدرسة، كما تم تنظيم زيارة ميدانية لطلاب الصف الثالث بالمدرسة تخصص ميكانيكا لشركة شمال القاهرة للكهرباء لمدة يومين.

وأعلن د. أحمد الحيوي، خلال الاجتماع عن تعيين 10 من خريجي مجمع الأميرية بالشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق لقيادة مترو الأنفاق والقطار الكهربائي بعد اجتيازهم التدريبات اللازمة في هذا الشأن، ورغبة الشركة في الحصول على بيانات الخريجين من سنوات سابقة لإجراء مقابلات معهم.

وأشار إلى أن شركة آفيك الصينية، قامت أيضًا بمخاطبة الصندوق مطالبة بتنظيم اجتماع مع طلاب مجمع الأميرية والخريجين للتعريف بالشركة وترغيب الطلاب للتدريب والتعيين بالشركة.