مواعيد عمل المرور في رمضان 2022.. اعرف هتشتغل لحد كام؟

يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد عمل المؤسسات والجهات الحكومية خلال شهر رمضان الكريم، والتي تتغير خلال هذا الشهر لتخفيف الأعباء على الموظفين، كما يتم تحديدها حتى تتناسب مع إقبال المواطنين عليها، ليكون بعيدًا عن وقت الإفطار، ويتساءل العديد منهم عن مواعيد عمل المرور في رمضان 2022، حتى يستطيعون تجديد الرخص الخاصة بهم، دون تأجيلها بعد عيد الفطر.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنين بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير مواعيد عمل المرور في رمضان 2022، وفق ما أعلنته الإدارة العامة للمرور في بيان لها، وجاءت المواعيد كالتالي:

مواعيد عمل المرور في رمضان 2022

أعلنت وزارة الداخلية عن مواعيد عمل المرور في رمضان 2022، خاصة وحدات أقسام التراخيص التابعة لإدارات المرور، وحرصت الإدارة العامة للمرور على تقديم جميع الخددمات المرورية بسرعة حتى الانتهاء من الإجازات الترخيصية خلال شهر رمضان الكريم، على أن يبدأ العمل في الوحدات التابعة لإدارة المرور في تمام الساعة 8 صباحا، ويستمر العمل حتى الساعة 5 مساءً، على أن تكون أيام العمل بها بدءا من يوم السبت وحتى يوم الخميس، ليكون يوم الجمعة إجازة رسمية لجميع العاملين.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها، أن هذا القرار جاء تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة للتيسير على المواطنين إجراء جميع الخدمات المرورية التي يرغبون بها، دون أن يتعرضوا لأي من العوائق التي تجعلهم ينتظرون وقتا طويلا لتجديد الرخص انتهاء الشهر الكريم ، وكي لا يضطر المواطن إلى الذهاب للإدارة العامة للمرور ومكاتب التراخيص أكثر من مرة.

ويمكن للراغبين في تجديد رخص القيادة والسيارة أن يسجلوا الطلب الخاص بهم عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.