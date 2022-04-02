لوحات فنية ناطقة بمدينة بلطيم استعداداً لموسم صيف 2022

ظهرت مدينة مصيف بلطيم، في محافظة كفر الشيخ، في أبهى صورها، عقب الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها المدينة، والتي تتضمن تزيين الجدران والميادين العامة والأشجار في مختلف شوارع المدينة، بأيدي طالبات وطلاب كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، استعداداً لعيد الفطر المبارك، وأعياد الربيع، وموسم صيف 2022، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

وقال هيثم عطية، رئيس مركز ومدينة مصيف بلطيم، في بيان له اليوم السبت، إنه تم توفير الأدوات للطلاب والطالبات، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للمشاركة في أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة بلطيم، ضمن الخطة التي وجه به محافظ كفر الشيخ، موجهاً الشكر للطلاب والطالبات وهيئة التدريس للمشاركة.

جاء ذلك بحضور هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، وهاني ندا، نائب رئيس المدينة، وعمار الكرش، مساعد رئيس المدينة، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب وطالبات الفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية، لتنفيذ بعض الرسومات والأشكال التجميلية بمصيف بلطيم.

أشكال تجميلية والرسومات بشوارع بلطيم

وقالت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، أن الطلاب والطالبات نفذوا بعض الأشكال التجميلية والرسومات في العديد من أحياء ومناطق مدينة بلطيم، وفي الجزيرة الوسطى لعدد من الشوارع، بالإضافة إلى عدد من الشواطئ، كما تم تجميل محولات الكهرباء، وتزيين مداخل المدينة والميادين العامة بعدد من الرسومات الفنية، التي تشكل لوحات فنية ناطقة لتجميل المدينة.

وأضافت «شاكر» أن كلاً من محافظة وجامعة كفر الشيخ تحرصان على تنفيذ بروتوكول التعاون بينهما في كل المجالات، ومن بينها تنفيذ مشروعات تخرج طلاب قسم التربية الفنية، بتزيين وتجميل المدن، والرسم على الأشجار، مؤكدةً أن الهدف تعلم الطلاب وتدريبهم، وغرس خدمة المجتمع، من خلال دهان ورسم أكشاك الكهرباء وكبائن التليفونات الأرضية، وتزيين الاشجار، ورسم جداريات.

وتابعت أن الرسومات التي قام الطلاب بتنفيذها حولت الشوارع والأشجار وجدران المصالح للوحات فنية ناطقه، استعداداً لعيد الفطر المبارك، وأعياد الربيع، وموسم صيف 2022.