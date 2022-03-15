«نوعية كفر الشيخ» تنظم ورش عمل لتشجيع الطلاب على المشاركة المجتمعية

أكدت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية في جامعة كفر الشيخ، تدريب الطلاب والدراسين على ورش العمل العملية، والفن التشكيلي، والاقتصاد المنزلي، وفنون الصحافة، وأعمال النحت، وذلك لتخريج الطلاب وفقًا لمتطلبات سوق العمل في مصر والسوق العالمي.

الطلاب يشاركون في مبادرات مجتمعية

وأضافت «شاكر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن طلاب كلية التربية النوعية، يشاركون في عدد من المبادرات المجتمعية، والتي يجري تنفيذها من خلال تزيين الشوارع الخارجية للمدن، والمراكز، والقرى بالرسومات التي تعبر عن تراث، المحافظة، كونها زراعية في المقام الأول، وكذلك مهنة الصيد، والصناعة، كمشروعات للتخرج.

تنمية مواهب الموسيقي والفنون

وأوضحت، أنه يجري تنمية المواهب المختلفة للطلاب ومساعدتهم على مواصلة طريقهم نحو النجاح، من خلال تنمية مهاراتهم الإبداعية، سواء في العزف الموسيقي، أو الغناء، وتنمية تلك المهارات من خلال ورش عمل عبر المتخصصين، من داخل الكلية لهؤلاء الطلاب.

توجيهات رئيس الجامعة بتشجيع الطلاب

وأكدت، أن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، حريص دائمًا على تشجيع الموهوبين نحو الإبداع والتفوق، بما يجعل الجامعة حقلًا تعليميًا في مصاف الجامعات المصرية، والجامعات العالمية.

الجدير بالذكر، أن جامعة كفر الشيخ حصلت عام 2008 على المركز الأول كأفضل جامعة مصرية، وزارها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ شهرين.