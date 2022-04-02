الدول العربية التي تصوم غدا.. المغرب وعمان والأردن

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أن أول شهر رمضان المعظم بالمملكة المغربية لعام 1443 هـ سيكون غدا الأحد، ليصبح المغرب بذلك ثالث الدول العربية التي تصوم غدا الأحد، بعد كل من المملكة الأردنية الهاشيمة، وسلطنة عمان، جاء ذلك في الوقت الذي استقبلت فيه معظم الدول العربية شهر رمضان بداية من اليوم السبت، ومن بينها مصر والسعودية والإمارات وليبيا والجزائر.

المغرب ينضم لـ الدول العربية التي تصوم غدا

وقال بيان صادر عن وزارة الأوقاف المغربية حول مراقبة هلال شهر رمضان المعظم لعام 1443 هـ: تعلم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المواطنين أنها راقبت هلال شهر رمضان المعظم لعام 1443هـ، بعد مغرب يوم الجمعة 29 شعبان 1443هـ الموافق الأول من أبريل 2022 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وأضافت الأوقاف المغربية، في بيانها: عليه فإن شهر شعبان يكون قد استكمل الثلاثين يومًا، ويكون فاتح شهر رمضان المعظم هو يوم الأحد 3 أبريل 2022 م.

واختتمت الوزارة المغربية بيانها بالدعاء لملك المغرب وولي عهده وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء.

عمان والأردن من الدول العربية التي تصوم غدا

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمانية، قد أعلنت، أمس، عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المُبارك لعام 1443هـ، وعليه يكون اليوم السبت الموافق 2 أبريل لعام 2022م، هو المُتمم لشهر شعبان، وسيكون بعد غدٍ الأحد هو غرة شهر رمضان، لتكون بذلك سلطنة عمان من بين الدول العربية التي تصوم غدا.

وفيما يتعلق بالدول العربية التي تصوم غدا، أيضا، أعلن مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية، الشيخ عبد الكريم الخصاونة، خلال فعالية رصد هلال رمضان التي أقامتها دائرة الافتاء العام مساء أمس، الجمعة، أن يوم الأحد المقبل، الموافق الثالث من شهر أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك، ورفع بهذه المناسبة إلى الملك عبد الله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأسرة الهاشمية والشعب الأردني أسمى آيات التهنئة والتبريك بحلول شهر رمضان، داعيًا الله تعالى بأن يحفظ الأردن قيادة وشعبًا.