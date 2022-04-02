بروتوكول تعاون بين اتحاد المستثمرين ومجموعة G.M للاستشارات الهندسية

شهد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين اليوم توقيع بروتوكول تعاون مع مجموعة G.M للاستشارات الهندسية، لتعزيز الشراكة المؤسسية وتوثيق أواصر التعاون والعمل المشترك بين الطرفين، في مجالات الاستشارات الهندسية، والمساعدة التقنية والدراسات والبحوث والتدريب والتعليم والمكتب الهندسي، بالوجود مع اتحاد المستثمرين بصفته استشاري عام الاتحاد في أي مؤتمرات أو نقاشات تصب في صالح الاستثمار.

وقع البروتوكول كل من الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، والمهندس ماير جرجس ملاك، الممثل القانوني لمجموعة G.M للاستشارات الهندسية، وقال الدكتور محرم هلال، إن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص الاتحاد المصري للمستثمرين -وهو يعد من أكبر الاتحادات الأهلية للجمعيات والمؤسسات- على تحقيق أهدافه، بتخطيط البرامج والمشروعات في إطار سياسة الدولة، ووضع استراتيجيات لتطوير وتشجيع الاستثمار في مجالات الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي والخدمي في مختلف المناطق الجغرافية، وكذلك العمل على خلق المناخ الأمثل للاستثمار وتغيير القوانين واللوائح لتبسيط وتسهيل الإجراءات، تحقيقاً للنجاح في الإنتاج المنافس ولجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.

هلال: الاتحاد يسعى للتطوير المستمر فى شتى المجالات الصناعية

وأكد هلال على سعي الاتحاد للتطوير المستمر فى شتى المجالات الصناعية، حيث يحوى 60 جمعية مستثمرين على مستوى مصر، تضم أكثر من 40 ألف مؤسسة صناعية، يعمل فيها ما لا يقل عن 6 ملايين عامل يمثلون جميع القطاعات الاستثمارية والصناعية.

استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقليل التكلفة والوقت في الإنتاج الهندسي

وأشار رئيس اتحاد المستثمرين إلى أن مجموعة G.M. للاستشارات الهندسية، لديها خبرة أكثر من 30 عامًا في جميع مجالات الهندسة الإنشائية، ويمتاز المكتب بوجود طقم على أعلى مستوى، وخبرات متعددة في الهندسة المعمارية والإنشائية، بالإضافة إلى ما يخص أعمال تصميمات الطرق وشبكات الكهرباء وشبكات الصرف الصحي، كما يتميز المكتب في مجال value engineer، وهو كل ما يخص رفع كفاءة المنتج الهندسي، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لتقليل التكلفة والوقت، وهذا ما يزيد من جودة ودقة تنفيذ المشروعات. وسوف يقدم المكتب جميع خدماته بـ75% من قيمتها السوقية، دعماً لأعضاء الاتحاد وجمعياته.

وأشاد المهندس ماير جرجس الممثل القانوني لمجموعة GM، بالتعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بما له من أهداف تنموية واقتصادية، وبما يضم من رموز وطنية في هذا المجال في مقدمتهم الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الإدارة وأكد على أن هذا التعاون سيشمل جمعيات المستثمرين الأعضاء بجميع المحافظات، والتحرك إليهم ومناقشه معوقات الأعمال الهندسية والتراخيص والتصميمات، التي تواجهه كل جمعية فرعية على حدة، مع اختلاف أنشطتها، صناعية كانت أو سياحية أو غيرها، وكذا مد يد العون للاتحاد، والجمعيات الأعضاء والمستثمرين كافة، في الإرشاد والتوصية، لتوفير أي مواد خام بأفضل جودة وأقل سعر طبقاً لآليات السوق المصرية.