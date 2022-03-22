اتحاد المستثمرين يرحب بتحمل الحكومة «الضريبة العقارية» 3 سنوات

قال محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن قرار الحكومة المصرية بتأجيل سداد الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات عن القطاعات الصناعية جاء في وقته، ويعبر عن أن الحكومة تشعر بمعاناة المستثمرين وتسعى إلى طمأنة المستثمر خصوصا الأجنبي.

قرار الحكومة

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالأمس في مؤتمر صحفي، تأجيل سداد الضريبة العقارية على القطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات، مشيراً إلى تكلفة تلك الضرائب تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه.

وأضاف «هلال»، لـ«الوطن»، أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة صحيح وفي وقته، مؤكداً أنه بالرغم أن القرار ليس في صالح المستثمر لأنه يرفع أعباء الاقتراض إلا أنه مواجهة التضخم وموجاته المستوردة من الخارج ذات أولوية قصوى وأهم بكثير من أعباء الاقتراض.

وأشار «هلال» إلى أن «المركزي المصري» كان مضطرا لرفع أسعار الفائدة اليوم بعدما رفع البنك الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25% الأسبوع الماضي ثم تابعه البنك المركزي البريطاني ثم رفعت عدد كبير من البنوك المركزية في العالم أسعار الفائدة وهو ما لا يجب أن يصمت أمامه البنك المزكري المصري فكان يجب أن يتدخل.

وأضاف «هلال» أن رفع أسعار الفائدة سيوقف من معدلات التضخم وسيسمح للمستثمرين الأجانب بضخ استثمارات جديدة مع وجود سعر فائدة حقيقي.

وفي الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، أعلن البنك المركزي المصري رفع اسعار الفائدة بمقدار 1% للمرة الأولى منذ عام 2017 لتصل مستويات أسعار الفائدة إلى نحو 9.25% و10.25% و9.75% لسعري العائدة والإيداع والإقراض ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة بالبنك المركزي 9.25%.

كان البنك المركزي المصري ثبت أسعار الفائدة على مدار 8 اجتماعات خلال العام الماضي ثم ثبت أيضا في آخر اجتماعاته في شهر فبراير الماضي قبل أن تفاجأ السوق المحلية برفع أسعار الفائدة صباح أمس الاثنين.