محافظ مطروح يوجه بسرعة تسوية الشوارع الترابية في الأحياء السكنية (صور)

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بسرعة أعمال تمهيد وتسوية الشوارع الترابية الجانبية في المناطق والأحياء السكنية في مدينة مرسى مطروح، ومنها شارع الثانوية التجارية بمنطقة الكيلو 4 حي الزهور، والتي لم تدرج في خطة الرصف، خاصةً في المناطق ذات الكثافة السكانية، للتيسير على المواطنين وحركة المواصلات، وللمساعدة في وصول الخدمات إليها، وكذلك سرعة إنهاء أعمال مد كابلات الكهرباء الأرضية، بدلاً من الهوائية، لمسافة نحو 700 متر، في الشارع الرئيسي، تمهيداً لأعمال الرصف.

الانتهاء من تسوية 8 كيلومترات بشوارع مطروح

وقال رضا جاب الله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسى مطروح، في تصريحات اليوم السبت، إنه جرى توجيه «جليدر» لتسوية الطرق الترابية في منطقة شارع الثانوية التجارية، مشيراً إلى أنه جرى الانتهاء من أعمال تمهيد وتسوية نحو 8 كيلومترات بالشوارع الطولية والعرضية، مع استمرار الأعمال، تحت إشراف الحاج باسط جعفر، رئيس اللجنة الشعبية لتمهيد الشوارع وأعمال إنارة الكهرباء في الأحياء بنطاق المدينة.

إنارة أعمدة الشوارع بأحياء مطروح

وأضاف رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح أنه يجري متابعة مختلف أعمال إنارة الكهرباء في المناطق المستهدفة، بجانب وضع خطة لعمل الجليدر بالمناطق المستهدفة، لتسوية شوارعها في مرسى مطروح، خاصةً غير المدرجة بخطط الرصف حتى الآن، للتيسير على المواطنين.

كما تجري أعمال حفر وتوصيل الأعمدة والكابلات الأرضية بدلاً من الشبكات الهوائية في شارع الثانوي التجاري، لمسافة نحو 700 متر، طبقاً لتوجيهات محافظ مطروح، خلال تفقده للمنطقة الأسبوع الماضى، ومتابعة تنفيذ أعمال توصيل البنية التحية في الشارع بشكل كامل، تمهيداً لأعمال الرصف النهائية عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية.