«الري»: حصر جميع أملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية

قال المهندس علي منوفي، رئيس الهيئة العامة للمساحة بوزارة الموارد المائية والري، إن الهيئة تتعاون مع وزارة الأوقاف لحصر جميع أملاك هيئة الأوقاف، وإنشاء أرشيف إلكتروني لحفظ الحجج والخرائط وممتلكات الهيئة، وذلك وفقاً لبروتوكول تعاون تم توقيعه بين الهيئة المصرية العامة للمساحة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تطوير منظومة المعلومات

وأوضح أنه تم العمل على توجيه خطة وزارة الأوقاف لتطوير منظومة المعلومات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لحصر جميع أملاك هيئة الأوقاف المصرية بجميع أنواعها؛ سواء كانت أراضٍ زراعية أو مبانٍ أو مشروعات أو مساهمات شركات وما عليها من مخالفات وتعديات، وذلك من خلال أرشيف إلكتروني معتمد على قاعدة بيانات ديناميكية تضم كافة المستندات الرسمية المتعلقة بكل وقف، وربطه بموقعه الجغرافي على الطبيعة بواسطة الخرائط الرقمية المتاحة بالهيئة المصرية العامة للمساحة.

وأكد منوفي، أن ذلك يأتي اعتمادًا على تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية، والتكامل من خلال الكود القومي الموحد لقطع الأراضي بالسجل العيني.

إعداد أطلس الأوقاف

وأوضح أن الهيئة المصرية العامة للمساحة، قامت بأعمال الحصر والرفع المساحي، وإعداد قاعدة بيانات جغرافية متكاملة وإعداد أطلس الأوقاف بـ94 مجلدا لمقارنة أملاك الأوقاف سنة 1924 مع الوضع الحالي، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للعاملين بوزارة الأوقاف على برامج نظم المعلومات الجغرافية؛ ليتم بناء شبكة إلكترونية ومعلوماتية مؤمنة على مستوى هيئة الأوقاف المصرية والمناطق التابعة لها، عن طريق تقنيات الحوسبة السحابية لسهولة تبادل البيانات والمعلومات.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للمساحة، أن ذلك يسهم في تسهيل دورة العمل، وما يشمله من تبسيط الإجراءات وعرض وتحليل المعلومات وإعداد الخطط المستقبلية لهيئة الأوقاف، ما يسهم في تقييم عوائد الاستثمارات ودعم اتخاذ القرار اللازم لتعظيم الاستفادة من أملاك الأوقاف.

وتابع أنه في إطار سعي وزارة الأوقاف للتحول الرقمي والتكنولوجي في سائر أعمالها، وقعت وزارة الأوقاف والهيئة المصرية العامة للمساحة بروتوكول تعاون لرفع إحداثيات جميع مساجد وزارة الأوقاف وملحقاتها على مستوى الجمهورية.

وأوضح منوفي، أن المشروع يهدف إلى رفع إحداثيات جميع المساجد وملحقاتها لتتوافق مع نظم المعلومات الجغرافية طبقًا لنظام الإحداثيات الجغرافية العالمية، وهذه مرحلة أولى تعقبها مراحل أخرى من رقمنة خرائط المساجد وملحقاتها، وهذا من منطلق أن وزارة الأوقاف سباقة في تحديث ما يتبعها من أصول وممتلكات وأراضٍ في عصر الرقمنة، وحريصة على مواكبة العصر بتحديث ممتلكاتها، ورفع إحداثياتها، وتحقيق الحوكمة المطلوبة لأصولها، التي تؤكد عليها الدولة المصرية في عصر الرقمنة.